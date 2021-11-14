سيجيت عرضت أول قرص HDD PCIe NVMe

عرضت شركة سيجيت في قمة مشروع الحوسبة المفتوحة أول قرص NVMe HDD متصل بمضيف باستخدام واجهة PCIe لتوضيح وتأكيد صلاحية واجهة NVMe (الذاكرة غير المتطايرة) عبر أقراص HDD، التي تم استخدامها تاريخيًا لأقراص SSD حصريًا.

ومثل الأقراص العادية، يستخدم قرص HDD التجريبي واجهة NVMe (الذاكرة غير المتطايرة) للعمل جنبًا إلى جنب مع أقراص SSD بسلاسة. ويؤدي استخدام واجهة واحد لأنواع مختلفة من أجهزة التخزين إلى تبسيط مراكز البيانات بشكل كبير.

ويعتمد قرص HDD التجريبي على وحدة التحكم الخاصة بشركة سيجيت التي تدعم جميع الواجهات الرئيسية الثلاثة، بما في ذلك SAS و SATA و NVMe عبر منفذ NVMe الأصلي، ولا تتطلب أي جسور.

وتم عرض قرص HDD التجريبي في حافظة 2U JBOD المخصصة لإثبات المفهوم التي تستخدم واجهة PCIe بسيطة متصلة بـ 12 قرص بقياس 3.5 إنشات.

وبالرغم من أن سعة الأقراص غير مؤكدة، استخدمت الشركة صورًا من Seagate Exos X18 للعرض التقديمي، الذي تبلغ سعته القصوى 18 تيرابايت.

ووفقًا للشركة، هناك عدد من الفوائد لجلب واجهة NVMe إلى أقراص HDD. مثل خفض التكلفة الإجمالية للملكية TCO، وتحسين الأداء، وتوفير الطاقة.

علاوة على ذلك يمكن لأقراص NVMe HDD أن تبسط بشكل كبير تكوينات مركز البيانات من خلال تحقيق التناسق عبر أنواع مختلفة من أجهزة التخزين.

سيجيت تجعل HDD تتبنى واجهة PCIe NVMe

أوضحت سيجيت: الهدف هو تمهيد الطريق لواجهة NVMe مدمجة سلسة عبر أقراص HDD وأقراص SSD. بينما تستمر واجهة NVMe في كونها حجر الزاوية لبنى التخزين الجديدة ونشر الميزات. فإن دعمها للوسائط المتناوبة يضمن أن أقراص HDD لديها القدرة على دعم أحدث المعماريات والمبادرات في الصناعة.

وفي حين أن أقراص HDD الحالية ليست قريبة من السرعة الكافية للاستفادة الكاملة من أحدث معايير PCIe. فإن التقدم التقني قد يعني أن واجهات SATA و SAS لم تعد كافية في المستقبل. وقد تصبح أقراص PCIe NVMe HDD هي الافتراضية.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر عددًا من السنوات حتى تدخل PCIe NVMe HDD في الاتجاه السائد. وتقول سيجيت إنها تتوقع إتاحة العينات الأولى لمجموعة صغيرة من العملاء في الخريف العام المقبل. بينما من المقرر طرحها التجاري بالكامل في عام 2024 على أقرب تقدير.