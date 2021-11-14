حيل سريعة لجعل ويندوز 11 أفضل

أطلقت مايكروسوفت نظام ويندوز 11 لأكثر من شهر الآن، ووصل النظام لملايين الأجهزة حول العالم.

وعلى الرغم من أن ويندوز 11 يصل إلى جهازك محسنًا بشكل أفضل من ويندوز 10، إلا أنه توجد بعض الحيل التي يمكنك استخدامها لجعل استخدام ويندوز 11 أفضل وأسهل.

ولا تقلق فهذه الحيل لن تأخذ منك الكثير من الوقت حتى تتقنها فتبدأ باستخدامها مباشرةً في يومك.

إيقاف كلمات المرور في ويندوز 11

يدعم نظام ويندوز تسجيل الدخول عبر الكثير من الطرق بدلًا من كلمات السر الطويلة والكبيرة.

وبدا دعم هذه الطرق مع تطوير تقنية Windows Hello التي تساعدك في تسجيل الدخول بإستخدام بياناتك الحيوية.

ويعني هذا تسجيل الدخول في حساب ويندوز الخاص بك وفتح الجهاز عبر بصمة الإصبع أو الوجه.

ويمكنك إستخدام هذه الخاصية فقط لتسجيل الدخول في الويندوز، ومنع تسجيل الدخول عبر كلمات المرور.

وتستطيع القيام بذلك عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالويندوز ومن ثم الحسابات وبعد ذلك اختيارات تسجيل الدخول.

ومن ثم تفعيل اختيار تسجيل الدخول عبر اختيارات Hello فقط دون كلمة المرور لتحسين الأمن.

استخدام هاتفك مع الحاسوب

تستطيع عبر تطبيق مرافق الهاتف المثبت في ويندوز 11 أن تستخدم هاتفك بشكل كامل دون إمساكه.

ويعني هذا أنك تستطيع قراءة الرسائل والرد عليها وحتى فتح تطبيقات الهاتف مباشرةً عبر الويندوز.

كما يمكنك الرد على المكالمات وإجرائها كما ترغب بكل سهولة عبر الحاسب، وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر توصيل هاتفك مع تطبيق مرافق الهاتف.

ونتيجةً لذلك فإنك تستطيع توصيل هاتفك مع الحاسوب عبر اتصال البلوتوث فقط، ولكن يجب أن يكون هاتفك أندرويد.

تفعيل خاصية القفل التفاعلي في ويندوز 11

يأتي ويندوز 11 بخاصية جديدة مدمجة داخله، وتسمح لك هذه الخاصية بإغلاق الحاسوب تلقائيًا عندما تبتعد عنه.

ولكن يجب أن تقوم بربط هاتفك مع تطبيق مرافق الهاتف في الويندوز ومن ثم التجه إلى إعدادات الحسابات.

وبعد ذلك تتوجه لاختيارات تسجيل الدخول ومن ثم تقوم بتفعيل اختيار القفل التفاعلي.

استخدام الخلفيات التلقائية من محرك بحث Bing

يمكنك تثبيت تطبيق الخلفيات التلقائية من محرك بحث Bing واستخدامه لتغير خلفية حاسوبك بشكل تلقائي.

ويعمل هذا التطبيق على تغيير الخلفية بشكل تلقائي يوميًا بما يتناسب مع المناسبات المختلفة.

ولكن يجب أن تجعل محرك بحث Bing هو محرك البحث الرئيسي لك بالإضافة لجعل متصفح Edge الرئيسي أيضًا.