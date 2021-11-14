حاسب آبل Apple I يباع بمبلغ 500 ألف دولار

بيع واحد من أول 200 جهاز حاسب صنعتها شركة آبل في مزاد هذا الأسبوع ضمن دار جون موران للمزادات. وتم شراء حاسب Apple I، الذي تم تصنيعه يدويًا بواسطة ستيف جوبز وستيف وزنياك مقابل 500000 دولار.

وتم وضع الحاسب في صندوق خشبي، وهو واحد من نحو 60 نموذجًا من حاسب Apple I لا يزال موجودًا.

كما تم بيع العديد من أجهزة حاسب Apple I على مدار السنوات العشر الماضية بأسعار مماثلة. وفي عام 2014، باعت دار بونهامز للمزادات جهاز Apple I بأكثر من 900 ألف دولار.

وتم بيع حاسب Apple I في الأصل مقابل 666.66 دولار، مما يعني أن سعر البيع لهذا الأسبوع يزيد 750 مرة عن السعر الأصلي.

وظل المشتري مجهول الهوية. ولكن صحيفة لوس أنجلوس تايمز ذكرت أن ممثل دار المزادات قال إنه يبدو أن الحاسب يغادر الولايات المتحدة.

ويحتل جهاز Apple I مكانة مرموقة في تاريخ الحوسبة الشخصية. وكان أحد العروض الأولى من الشركة الجديدة التي كانت تدار داخل منزل جوبز. وتعد آبل الآن واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

ويصادف عام 2021 الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لشركة آبل. وتقدر قيمة أكبر شركة تكنولوجيا في العالم حاليًا في نطاق تريليون دولار.

وقد بدأت الشركة من خلال تعاون وزنياك مع جوبز وعملهما ضمن مرآب جوبز لتطوير Apple Computer 1، الذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسم Apple-1.

حاسب آبل صممه وزنياك وفكر ببيعه جوبز

تم إنشاء الشركة في عام 1976 عندما تعاون المهندس الإلكتروني ستيف وزنياك مع خبير التسويق والمصمم الصناعي ستيف جوبز.

وصمم ستيف وزنياك 200 جهاز حاسب Apple I. وجرى تجميعها واختبارها بواسطة ستيف جوبز وأخته باتي جوبز ودانييل كوتكي في منزل جوبز.

وتم بيع 175 قطعة منها مقابل 666.66 دولار. وتم بيع 50 جهاز حاسب من أصل 175 إلى بول تيريل، مالك ByteShop في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وعندما سلم جوبز صناديق الأجهزة الخمسين التي يحتوي كل منها على مجموعة Apple I، لم يكن تيريل سعيدًا. وقد توقع 50 وحدة متكاملة يمكن للمستهلك توصيلها وتشغيلها، وهو مفهوم لم يسمع به في ذلك الوقت.

وأشار جوبز إلى أن كل صندوق يتضمن جميع العناصر الضرورية لتكوين الجهاز وأقنع تيريل أيضًا أن ByteShop يمكن أن تحقق ربحًا من خلال بيع لوحات المفاتيح والشاشات وإمدادات الطاقة داخل متجرها كفرصة لبيع المنتج.

وامتلك شخصان فقط هذا الجهاز المباع، إذ تم شراؤها في الأصل بواسطة أستاذ إلكترونيات في كلية تشافي في رانشو كوكامونجا بولاية كاليفورنيا، ومن ثم باعه لطالبه في عام 1977.