جوجل لن تصدر جهاز Pixelbook جديد في عام 2022

أكدت شركة جوجل أنها لن تطلق جهاز حاسب محمول Pixelbook جديد في عام 2022، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل مجموعة كروم بوك الخاصة بالشركة.

وظهرت الأخبار خلال حدث صحفي لشركة كوالكوم في لندن، حيث تمت دعوة متحدث باسم جوجل للتحدث عن أجهزة كروم بوك.

وعند سؤال مدير شريك البيع بالتجزئة لأجهزة كروم بوك في جوجل عما إذا كانت الشركة تطور حاسب محمول Pixelbook جديد، قال: لن يكون هناك أي شيء قادم في العام المقبل. ولكن لا أعرف بشأن المستقبل.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يشعر عشاق Pixelbook بخيبة أمل كبيرة، حيث رفض المسؤول استبعاد إمكانية إطلاق حاسب محمول آخر في السلسلة بعد عام 2022.

وكان Pixelbook جهاز كروم بوك متطورًا أطلقته عملاقة البحث في عام 2017. وتميز الجهاز بمكونات متطورة لجهاز كروم بوك في ذلك الوقت، وتم تشغيله باستخدام ChromeOS.

وكان من أوائل أجهزة كروم بوك التي تتميز بالمواصفات الرئيسية بدلاً من المواصفات الأساسية. ولا يزال معروضًا للبيع اليوم بسعر مخفض للغاية.

وكان الغرض من الجهاز أن يكون جهاز Ultrabook يعمل بنظام ChromeOS لمطوّري البرامج ليتمكنوا من البرمجة وتطوير عروض تطبيقات نظام التشغيل. ولكن الجهاز عانى فيما يتعلق بالمبيعات.

ومنذ ذلك الحين، اختارت جوجل التركيز بشكل أكبر على سوق التعليم، حيث كان جهاز كروم بوك الآخر الوحيد الذي يحمل علامة تجارية خاصة به منذ Pixelbook الأصلي، هو Pixelbook Go الأقل تكلفة، الذي تم إطلاقه العام الماضي.

جوجل تطور أيضًا Pixel Watch

يعتبر Chrome OS نظام تشغيل خفيف الوزن يركز على خدمات جوجل. ويستخدم البنية التحتية الخلفية للشركة للسماح للأجهزة المنخفضة المواصفات على تشغيل التطبيقات عبر السحابة.

وهذا النظام منفصل عن نظام التشغيل أندرويد الخاص بالشركة، الذي يركز على الأجهزة المحمولة، ونظام WearOS، المصمم خصيصًا للأجهزة القابلة للارتداء.

وتتوافق هذه التصريحات أيضًا مع تقرير سابق اقترح أن الشركة تتخلى عن تحديث Pixelbook لعام 2022. وذلك مقابل تقديم نموذج جديدة مدعومة بشرائحها الخاصة في عام 2023.

وكانت الشائعات تشير إلى أن جوجل تخطط لإصدار Pixelbook 2 مع مواصفات رئيسية ودعم للقلم. كما يمكن تشغيله باستخدام مجموعة شرائح Tensor الجديدة من جوجل التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الشائعات خطأ، أو أن جوجل أجلت (أو حتى ألغت) الخطط لإطلاق Pixelbook 2.