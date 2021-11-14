بي إم دبليو دربت الذكاء الاصطناعي للتوصية بتبديل الإطارات

تطرح شركة بي إم دبليو التآكل التنبئي للإطارات بالذكاء الاصطناعي، حيث تعد باكتشاف التسريبات في وقت مبكر وتقديم اقتراحات أكثر دقة حول الوقت الذي تحتاج فيه إلى استبدال الإطار البالي.

وتتم إضافة نظام تشخيص الإطارات الرقمي الجديد إلى تطبيق My BMW. وذلك بالرغم من أنه يقتصر على عدد محدد من النماذج والمواقع لتبدأ بها.

ويدرك معظم سائقي السيارات الحاجة إلى استبدال إطاراتهم في الوقت المناسب، حيث يتآكل السطح الخارجي للإطار ويضعف تماسكه نتيجة لذلك.

ويختلف وقت حدوث ذلك بشكل كبير بسبب عوامل مثل نوع الإطار وأسلوب القيادة وسطح الطريق وديناميكياته والمزيد.

ويبدو أن بي إم دبليو تريد حل هذه المشكلة من خلال نظام الذكاء الاصطناعي الجديد في الخدمة السحابية الذي يعمل عبر تطبيق My BMW.

ويمكن باستخدامه رصد مشاكل ضغط الإطارات في وقت أقرب بكثير من نظام مراقبة ضغط الإطارات التقليدي المقدم عبر سياراتها.

وتقول الشركة: يمكن استخدام المعلومات الإحصائية وأساليب الذكاء الاصطناعي لعمل تنبؤات حول تآكل إطارات السيارة. كما يمكن التنبؤ بالعمر التشغيلي المتبقي للإطارات حتى الوصول إلى الحد الأدنى الموصى به لعمق السطح الخارجي للإطار.

وليس من الواضح في هذه المرحلة ما هي البيانات التي تطلبها الشركة لإجراء حساباتها. ولكن قد يشمل ذلك أجهزة استشعار السيارة المختلفة التي تتعقب مدى قوة القيادة وتكتشف الخسائر في الاحتكاك وغيرها من الأمور لتحسين تعليمها الآلي.

ويظهر التحذير في السيارة نفسها ومن خلال تطبيق My BMW. ومع ذلك، تخطط شركة صناعة السيارات أيضًا لتقديم خدمة اختيارية حيث يمكن تشغيل الصيانة الاستباقية للإطارات أيضًا. وبهذه الطريقة، على سبيل المثال، يمكن حجز موعد لاستبدال الإطارات المتأثرة تلقائيًا.

الإصدار الجديد من تطبيق بي إم دبليو متاح

يتم في البداية تقديم التشخيص الرقمي للإطارات في سيارات الدفع الرباعي والسيدان الكهربائية بالكامل BMW iX و BMW i4.

ويكون التشخيص الرقمي للإطارات متاحًا اعتبارًا من الآن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا والنرويج. وتخطط الشركة بمرور الوقت لتوسيعه ليشمل نماذج أخرى في تشكيلتها.

ويمثل هذا جزء من تحديث أوسع لتطبيق My BMW، الذي يتضمن أيضًا ميزات رئيسية رقمية جديدة.

وعند الحديث عن النطاق العريض للغاية UWB، على سبيل المثال، فإن الشركة تقدم مفتاح بي إم دبليو الرقمي بلس لأول مرة لمستخدمي آيفون باستخدام BMW iX، وتحصل النماذج الأخرى على هذه التقنية لاحقًا.

وترسل ميزة مسجل السرقة عن بعد إشعار للمستخدمين من خلال التطبيق في حال تم تشغيل الإنذار في السيارة. وتلتقط الكاميرات خارج السيارة وداخلها صورًا لما يحدث وترسلها للتطبيق.

وفي الوقت نفسه، يمكن لميزة مواقع التقويم مزامنة نظام الشركة المعلوماتي الترفيهي مع تقويم السائق. نتيجة لذلك تعرف السيارة مواقع المواعيد خلال الـ 72 ساعة القادمة. ويمكنها تقديمها كاختصارات داخل تطبيق الملاحة بدلاً من إجبار السائقين على إدخال الوجهة يدويًا.