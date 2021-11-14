العملة الرقمية للبنك المركزي البريطاني لن تصل قريبًا

يمضي البنك المركزي البريطاني قدماً في استكشاف العملة الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC. وينتقل إلى مرحلة التشاور المقرر إجراؤها العام المقبل. ولكن حتى إذا قرر المضي قدمًا في العملة الرقمية المقترحة، التي أطلق عليها اسم بريتكوين Britcoin، فمن غير المرجح أن تصل حتى عام 2025 على الأقل. وحتى ذلك الحين، لا يحدث ذلك إلا إذا تبين أنها قوية من الناحية التشغيلية والتقنية.

بينما قالت آن بودن، الرئيسة التنفيذية لبنك ستارلينج الرقمي في لندن، إن السؤال الرئيسي الذي لم تتم الإجابة عليه بعد هو المشكلة التي تحاول بريتكوين حلها. وتعتبر بودن واحدة من العديد من المديرين التنفيذيين في الصناعة الذين يقدمون مدخلات لمسؤولي المملكة المتحدة أثناء استكشافهم للعملات الرقمية للبنك المركزي.

وأدى الاهتمام المتزايد بعملة بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى إعادة إشعال طموحات البنوك المركزية لتطوير عملاتها الرقمية مؤخرًا. ولكن حتى الآن، فإن معظم مشاريع CBDC تتحرك بوتيرة بطيئة. وتقول السويد، التي كانت مبكرة في تجربة CBDC، إنها تأمل في الحصول على نسخة رقمية من الكرونا بحلول عام 2026.

ومن ناحية أخرى، يتقدم البنك المركزي في الصين في مشروع CBDC، حيث يطرح نسخة افتراضية من اليوان في تجارب في العديد من المقاطعات. ويقول الخبراء إن بنك الصين الشعبي من المرجح أن يكون أول من يطلق عملات رقمية للبنك المركزي بالكامل.

ولكن اليوان الرقمي لبنك الشعب الصيني يأتي مع عدد من المشكلات التي تجعله أقل جاذبية في الدول الغربية. ويقول النقاد إنه شديد المركزية ويمكن استخدامها لتعزيز الرقابة الحكومية. وهذا لأنه، على عكس الأموال النقدية، يمكن تتبع المعاملات الرقمية للأشخاص عبر الإنترنت.

العملة الرقمية للبنك المركزي تصبح حقيقة في الصين

قال جاريك هيلمان، رئيس الأبحاث في شركة التشفير Blockchain.com، إن الحديث عن العملات الرقمية للبنك المركزي يحاكي الضجيج حول تقنية البلوك تشين في أواخر عام 2017، عندما شهد سعر بيتكوين ارتفاعًا تاريخيًا قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد.

وتحدث العديد من البنوك الكبرى عن الإمكانات الهائلة لتقنية البلوك تشين. ولكن تجاهلوا فكرة أن تصبح عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ظاهرة مالية سائدة.

وقال هيلمان: أعتقد أن عملات البنوك المركزية الرقمية في الوقت الحالي تتعرض لخطر المبالغة في تقديرها ونقص التسليم.

وهناك الكثير من القضايا التي يجب تسويتها في تطوير عملات البنوك المركزية الرقمية، ليس أقلها عندما يتعلق الأمر بضمان الخصوصية وتجنب الرقابة المالية.

ويخشى المصرفيون أيضًا من أن عملات البنوك المركزية الرقمية يمكن أن تقوض دورهم في النظام المالي. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر تدفقات البنوك. كما قد يتزاحم المستهلكون لوضع ودائعهم في البنوك المركزية مباشرة، بدلاً من الاحتفاظ بأموالهم في البنك.

ومع ذلك، أيًا كان الشكل الذي تتخذه بريتكوين وغيرها من عملات البنوك المركزية الرقمية بشكل حتمي، فلا شك في أن الانتقال إلى العملات الرقمية حاصل.