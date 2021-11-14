استخدام متجر لينكدإن الجديد ومميزاته

بدأت منصة لينكدإن باختبار واجهة متجر جديد لعرض المهارات وتوصيل المستخدمين ببعضهم.

وقد أمضت المنصة فترة كبيرة في إختبار هذا المتجر، حيث بدأ إختبار المتجر مع بداية العام الحالي.

وأعلنت لينكدإن منذ بضعة أيام عن إطلاق خاصية متجر لينكدإن للمهارات والوظائف حول العالم ولجميع المستخدمين.

استخدام متجر لينكدإن الجديد

يمكن لأي مستخدم في لينكدإن أن يدخل إلى متجر الخدمات الجديد ويبدا بالعمل من خلاله.

وتعمل المنصة على توصيل أصحاب العمل والشركات بالمهارات والموظفين المناسبين للعمل معهم.

وتقوم المنصة بذلك بناءً على المهارات والخبرات الموجودة لدى كل مستخدم والمهارات التي يطلبها صاحب العمل.

ويمكنك تجهيز صفحة المتجر الخاصة بك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى صفحة مزودي الخدمات ومتجر المهارات عبر استخدام الرابط التالي.

ومن ثم قم بتسجيل الدخول بإستخدام حساب لينكدإن الخاص بك، وتجد الموقع مقسمًا لقسمين.

ويحتوي القسم الأول على مجموعة من المشاريع المتنوعة لأصحاب الأعمال ليبحثوا فيها عن الموظفين المثاليين.

بينما يساعدك القسم الثاني على التقديم في الوظائف المتاحة وتسجيل مهاراتك المختلفة في المنصة.

وتختلف طريقة استخدام المنصة لكل نوع من الأعمال، حيث تجد واجهة مختلفة إن كنت تبحث عن عمل أو موظف.

مميزات المتجر الجديد

يقدم متجر لينكدإن الجديد مجموعة مميزات متنوعة للمستخدمين سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو يرغبون في توظيف أحدهم.

وتشمل مميزات متجر لينكدإن الجديد الأمور التالية:

عرض خدماتك بشكل أفضل واحترافي أكثر

تستطيع عبر المتجر عرض مهاراتك المتنوعة وخدماتك التي تقدمها بشكل احترافي، وبالتالي تساعدك على الوصول إلى العملاء بشكل أفضل.

كما يضم لينكدإن مجموعة كبيرة من العملاء المحتملين وذو السمعة الجيدة، لذلك فإنك تستطيع الوصول إلى وظائف مناسبة.

فرصة أكبر في الاكتشاف

يوفر لك المتجر الجديد فرصة أكبر في الاكتشاف عبر المنصة دون أن تكون نشطًا عليها.

ويسمح المتجر الجديد للشركات بعرض الخدمات المناسبة للمنطقة المحيطة بهم، وبالتالي الوصول إلى أفضل المهارات فيها.

إدارة مشاريعك بشكل أفضل

تستطيع إضافة أكثر من مشروع إلى المتجر الجديد وتعيين موظفين مختلفين لهذه المشاريع.

ونتيجة لذلك فإنك تستطيع إدارة مشاريعك وعرضها في واجهة سهلة وبسيطة والوصول إلى جميع الموظفين بسهولة.

كما يضم المتجر خاصية جديدة تسمح لك بترك انطباعات عن المستخدمين أو مقدمي الخدمات.