إضافات جوجل كروم لإدارة الصفحات الكثيرة

يعرف متصفح جوجل كروم بكونه أحد أكثر المتصفحات التهامًا لذاكرة الجهاز العشوائية، وخاصةً عند فتح أكثر من صفحة.

ونتيجةً لذلك فإن جوجل تحاول جاهدة تطوير المتصفح بطريقة تجعله قادرًا على التعامل مع الصفحات المتعددة دون استهلاك موارد الجهاز.

كما يحاول المطورون الخارجيون تطوير إضافات لتساعد في إدارة الصفحات الكثيرة في جوجل كروم.

وبالتالي تقليل إستهلاك موارد الجهاز وجعل المتصفح يعمل بشكل أفضل مع الأجهزة الضعيفة أو القديمة.

وتعتبر الإضافات التي نذكرها اليوم إضافات جديدة ومطورة حديثًا، لذلك قد تجدها غير معروفة لك سابقًا.

إضافة Mark Tab Manger لتجميع الصفحات في جوجل كروم

تعمل هذه الإضافة بفكرة بسيطة للغاية، حيث تستغل خاصية مجموعات الصفحات وتجميعها من جوجل.

وتساعدك هذه الإضافة على جمع الصفحات المتشابهة أو الصفحات الموجودة من الموقع نفسه في مجموعة واحدة.

وتقوم بذلك بشكل تلقائي دون أي تدخل منك، وتضع آسم هذا الموقع في عنوان المجموعة لتصل إليها بسهولة.

وتجمع الإضافة الصفحات الجديدة التي تفتحها من المواقع الموجودة بالفعل في المجموعة الموجودة.

ونتيجةً لذلك فإنك تستطيع الوصول إلى جميع الصفحات المفتوحة لديك بطريقة سهلة وسريعة للغاية.

ويمكنك تحميل الإضافة مجانًا عبر البحث عنها في متجر إضافات كروم أو تثبيتها من هذا الرابط.

إضافة Acid Tabs

تقوم هذه الإضافة بوظيفة تشبه Mark Tab Manger، ولكن بدلًا من الاعتماد على قاعدة ثابتة لا يمكن تغييرها لإنشاء المجموعات.

فإنك تستطيع عبر هذه الإضافة إنشاء القاعدة التي ترغب بها لجمع الصفحات معًا في مجموعة واحدة.

ونتيجةً لذلك فإنك تستطيع بكل سهولة إنشاء قاعدة جديدة وتطلق عليها منصات تواصل اجتماعي، وتقوم بإضافة مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغيرها إلى هذه القاعدة.

وعندما تقوم بفتح أكثر من صفحة من منصات التواصل الاجتماعي، فإن الإضافة تعمل على جمع هذه الصفحات معًا.

ونتيجةً لذلك تستطيع إستخدام هذه الإضافة بالشكل الذي تفضله وجمع الصفحات كما تفضل دون قاعدة معينة.

ويمكنك تحميل هذه الإضافة من متجر إضافات كروم أو عبر استخدام هذا الرابط.

إضافة Tile Tabs WE لعرض الصفحات في جوجل كروم

تمتلك بعض المتصفحات خاصية مبنية بداخلها تسمح لها بعرض الصفحات جنبًا إلى جنب.

ولكن لا يمتلك جوجل كروم هذه الخاصية، لذلك تحتاج إلى تثبيت إضافة خاصة لتتمكن من إستخدام الخاصية.

وتعمل هذه الإضافة على عرض الصفحات جنبًا إلى جنب دون تدخل منك، وتضم الصفحة مجموعة من التشكيلات الافتراضية التي يمكنك الاختيار منها كما تفضل.

كما يمكنك إنشاء التشكيلة أو التقسيمة التي ترغب بها وحفظها، وذلك إن كنت ترغب في جعل النوافذ من أحجام مختلفة.

ويمكنك تحميل الإضافة مجانًا عبر متجر جوجل كروم أو إستخدام هذا الرابط.

إضافة SplitUP!

تجمع هذه الإضافة بين مجموعة من الاستخدامات المختلفة والمتنوعة لمجموعة كبيرة من إضافات جوجل كروم.

وبينما تأخذ الإضافة وقتًا حتى تعمل للمرة الأولى، إلا أنها تعمل بعد ذلك بشكل سريع في وقت أقل.

وتوفر لك هذه الإضافة مجموعة من الوظائف منها:

إختيار أكثر من صفحة معًا وتنفيذ أمر واحد عليهم جميعًا، وذلك مثل نقل هذه الصفحات أو إغلاقها أو مشاركتها.

إعادة تسمية الصفحات وإعطائها ألوان خاصة بها

البحث في جميع الصفحات المفتوحة مباشرةً

كتم الصوت الصفحات المفتوحة والتي تعمل بالصوت

حفظ مجموعات الصفحات مباشرةً إلى قائمة أو تحميل الصفحات المفتوحة

حفظ المجموعات لقرائتها لاحقًا.

ويمكنك تحميل الإضافة مجانًا عبر متجر كروم أو عبر استخدام هذا الرابط.