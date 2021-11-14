أبرز الاختلافات بين ويندوز 10 و ويندوز 11

لا تطلق مايكروسوفت الكثير من التحديثات لأنظمتها، لذلك عندما أطلقت ويندوز 11 فإنه جاء بالكثير من المميزات الجديدة.

ويضم النظام مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاختلاف عن ويندوز 10، وربما يكون الاختلاف البصري بين النظامين هو الأكبر.

ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد اختلافات ومميزات أخرى في ويندوز 11، لذلك نستعرض معكم أهم هذه الاختلافات.

اختلاف الواجهة والتصميم

يأتي ويندوز 11 بأكبر تطوير بصري نراه لأنظمة ويندوز منذ فترة كبيرة، لذلك يعتبر هذا الاختلاف هو الأكبر بين النظامين.

وقد أصبح التصميم يشبه أنظمة ماك من آبل كثيرًا، وذلك مع الحواف الدائرية والظلال المختلفة.

كما غيرت مايكروسوفت مكان قائمة إبدأ الشهيرة لتصبح في منتصف الشاشة بدلًا من الجانب الأيسر لها.

وتغيرت طريقة الوصول إلى التطبيقات والإعدادات والتحكم فيها بشكل كامل عن ويندوز 10، كما أصبح شريط المهام ذو فائدة أكبر.

دمج تطبيقات أندرويد في ويندوز 11

أصبحت تطبيقات أندرويد جزءًا هامًا من ويندوز 11، حيث دمجتها مايكروسوفت بشكل كامل مع النظام.

ويمكنك الآن تحميل وتثبيت مجموعة من تطبيقات أندرويد المختارة مباشرةً في الويندوز دون استخدام أي محاكي.

ويتم تثبيت تطبيقات أندرويد عبر استخدام متجر أمازون للخدمات والتطبيقات بدلًا من متجر جوجل بلاي.

دعم أفضل لأسطح المكتب وتعدد المهام

أصبح إستخدام أسطح المكتب المتعددة أسهل كثيرًا في ويندوز 11، كما أضافت الشركة له مجموعة كبيرة من المميزات الجديدة.

وجاءت هذه التحسينات أيضًا على خواص المهام المتعددة والعمل عن بعد، وذلك حتى يواكب النظام الطلب المتزايد على العمل عن بعد.

انتقال أسهل بين الشاشات ذات الحجم المختلف

عندما كنت تنتقل من شاشة الحاسوب المحمول إلى شاشة أكبر حجمًا في ويندوز 10، فإن جميع التطبيقات كانت تتغير أماكنها وأحجامها.

ولكن يختلف الأمر مع النظام الجديد، حيث يتعرف النظام على الشاشة التي تستخدمها مباشرةً وحجمها.

وبعد ذلك يتذكر أماكن وأحجام التطبيقات التي قمت بإستخدامها مع هذه الشاشة، ومن ثم يعيد كل التطبيقات إلى مكانها عند توصيله بالشاشة مجددًا.

دعم أفضل لشاشة اللمس والقلم في ويندوز 11

يدعم النظام الجديد شاشة اللمس والقلم بشكل أفضل من ويندوز 10، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الحواسيب ذات شاشة اللمس.

وتعمل الواجهة بشكل افتراضي وجيد مع شاشة اللمس دون الحاجة إلى تحويلها إلى أي واجهة أخرى أو تغيير إعداداتها.