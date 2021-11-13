iOS 15.2 يصلح مشكلة وضع الماكرو لجهاز آيفون 13 برو

يجعل أحدث إصدار تجريبي من iOS 15.2 من شركة آبل وضع الماكرو لهاتف آيفون 13 برو بسيطًا عن طريق إضافة زر للسماح لك بتشغيله وإيقاف تشغيله.

وكان أحد الجوانب الصعبة لنظام الكاميرا الجديد مع آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس هو وضع الماكرو الذي تم تشغيله في الأصل تلقائيًا مع عدم وجود خيار لتعطيل الميزة أو تشغيلها يدويًا.

وبعد رؤية خيار تعطيل الماكرو التلقائي لأول مرة مع iOS 15.1، قامت آبل بتضمين خيار تبديل داخل تطبيق الكاميرا مع النسخة التجريبية الثانية من iOS 15.2.

وتظهر الأيقونة، التي تشبه زهرة صغيرة، عندما تكون قريبًا بدرجة كافية من كائن ما لالتقاط صورة ماكرو. وتتيح لك التبديل بسهولة بين تشغيل وضع الماكرو التلقائي وإيقاف تشغيله دون الحاجة إلى الدخول في الإعدادات.

ويظهر مقطع فيديو كيف تعمل الميزة حاليًا في النسخة التجريبية الثانية من iOS 15.2. وإذا قمت بإيقاف تشغيل الماكرو التلقائي، فإن الزر يظهر عندما تقترب من شيء ما.

ويبدو أن النقر فوقه يؤدي إلى إعادة تشغيل الماكرو التلقائي بشكل أساسي، ويتحول هاتفك إلى وضع الماكرو. بينما يؤدي النقر على الزر مرة أخرى إلى إيقاف تشغيل الماكرو التلقائي ويعيدك إلى الكاميرا العادية.

وعندما تم إطلاق تشكيلة آيفون 13، قال بعض المراجعين إن الانتقال التلقائي إلى وضع الماكرو قد يكون مزعجًا، حيث كان الهاتف يقوم بتبديل العدسات دون إظهار أن التغيير قد حدث في واجهة المستخدم (لا يتغير مؤشر العدسة من 1x إلى 0.5x كما هو معتاد).

الطريقة التي يجب أن يعمل بها النظام منذ البداية

قامت آبل بإصلاحه من خلال إدخال تبديل (الإعدادات> الكاميرا> الماكرو التلقائي) الذي يتيح لك إيقاف تشغيل التبديل التلقائي. ولكن هذا جعل الأمور معقدة بعض الشيء.

وبمجرد التبديل إلى الكاميرا الفائقة الاتساع والاقتراب من موضوعك فإنك تحصل على نتائج مختلفة عن تلك التي تحصل عليها في وضع الماكرو. ومن أجل تكرار تأثير الماكرو بالكامل، يجب عليك أيضًا التكبير يدويًا إلى 0.9x.

ويساعد التغيير الجديد في جعل الأمور أبسط. وإذا كنت لا تريد التفكير في الأمر، فإن بإمكانك ترك الماكرو التلقائي قيد التشغيل. ويقوم آيفون 13 برو بالتقاط صورة ماكرو إذا كنت قريبًا بدرجة كافية من أحد العناصر.

وفي حال كنت تفضل تحكمًا أكثر دقة، فإن بإمكانك إيقاف تشغيل الماكرو التلقائي. ولكن لا يزال بإمكانك الوصول بسهولة إلى الوضع إذا كنت تريد ذلك من خلال الزر الذي ينبثق عندما يعتقد الهاتف أنك تحاول التقاط صورة ماكرو.