ميتا تريد إنشاء تجارب واقع افتراضي آمنة

حذر أندرو بوسورث، مدير التكنولوجيا في شركة ميتا (المعروف سابقًا باسم فيسبوك) الموظفين من أن إنشاء تجارب واقع افتراضي آمنة كان جزءًا حيويًا من خطة أعمالها. ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون مستحيلًا على نطاق واسع.

وفي مذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، قال بوسورث إنه يريد أن تتمتع عوالم ميتا الافتراضية بمستويات أمان ديزني تقريبًا.

ويأتي ذلك بالرغم من أن المساحات من المطورين الخارجيين يمكن أن يكون لها معايير أكثر مرونة من المحتوى المبني عبر ميتا مباشرة

ويمكن أن تشكل المضايقات أو السلوكيات السامة الأخرى تهديدًا وجوديًا لخطط الشركة المتعلقة بإنترنت مستقبلي متجسد إذا أبعدت هذه السلوكيات المستهلكين العاديين عن الواقع الافتراضي.

وفي الوقت نفسه، قال بوسورث إن ضبط سلوك المستخدم على أي نطاق ذي مغزى أمر مستحيل عمليًا. وكان بوسورث يستشهد بنظرية الاستحالة لمايك ماسنيك مؤسس مدونة Techdirt.

وتوضح النظرية أنه من المستحيل تعديل المحتوى على نطاق واسع بشكل جيد. ويشير ماسنيك إلى أن هذه النظرية ليست حجة ضد الضغط من أجل إشرف أفضل. ولكن الأنظمة الكبيرة تؤدي دائمًا إلى إحباط شرائح كبيرة جدًا من السكان.

ويبدو أن بوسورث يقترح أن ميتا يمكنها الإشراف على المساحات مثل منصة Horizon Worlds VR باستخدام نسخة أكثر صرامة من قواعد المجتمع الحالية.

ميتا: الإشراف السيئ يشكل تهديدًا وجوديًا

في حين أن المذكرة الكاملة ليست متاحة للجمهور، فقد نشر بوسورث تدوينة ألمح إليها. وتشير التدوينة، التي تحمل عنوان الحفاظ على أمان الأشخاص في الواقع الافتراضي وما بعده، إلى العديد من أدوات الإشراف الموجودة في الواقع الافتراضي لدى الشركة.

ويتضمن ذلك السماح للأشخاص بحظر المستخدمين الآخرين في الواقع الافتراضي. بالإضافة إلى نظام مراقبة Horizon الواسع النطاق لمراقبة السلوك السيئ والإبلاغ عنه.

كما تعهدت الشركة بتقديم 50 مليون دولار للبحث في القضايا العملية والأخلاقية حول خططها بشأن ميتافيرس.

وتعرضت منصات ميتا القديمة مثل فيسبوك وإنستاجرام لانتقادات بسبب إخفاقات خطيرة في الإشراف. بما في ذلك الاستجابات البطيئة وغير الكافية للمحتوى الذي يروج للكراهية ويحرض على العنف.

وتوفر إعادة تسمية الشركة مؤخرًا بداية جديدة محتملة. ولكن كما تشير المذكرة، من المحتمل أن تواجه العوالم الافتراضية والواقع الافتراضي مجموعة جديدة من المشكلات بالإضافة إلى المشكلات الحالية.

وكتب بوسورث في التدوينة: غالبًا ما نجري محادثات داخليًا وخارجيًا حول التحديات التي نواجهها. والمفاضلات التي ينطوي عليها الأمر والنتائج المحتملة لعملنا. هناك مشاكل مجتمعية وتقنية صعبة ونحن نتصارع معها يوميًا.