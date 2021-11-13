غوتشي تبيع Xbox Series X مقابل 10000 دولار

تبيع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة غوتشي Gucci قريبًا عددًا صغيرًا من منصة Xbox Series X (بالإضافة إلى التجهيزات) مقابل 10000 دولار.

ويأخذ التعاون الأول بين إكس بوكس وغوتشي بدايات الدار في عالم الرياضة والترفيه إلى المستوى التالي مع 100 منصة مرقمة يدويًا.

ومنذ إطلاق Xbox Series X قبل عام، كان من الصعب الحصول على واحدة. ومن غير المحتمل أن يتغير الوضع في أي وقت قريب، بفضل مجموعة مختلفة من العوامل. ومع ذلك، بالنسبة لبعض اللاعبين ذوي القدرة المادية، فإن غوتشي لديها الحل.

ويتضمن السعر أكثر من مجرد Xbox Series X، التي تباع عادةً مقابل 499 دولار. على سبيل المثال، إذ إن الجهاز أكثر إبهارًا إلى حد ما من اللون الأسود غير اللامع النموذجي.

وتتميز المنصة بشعار غوتشي المحفور بالليزر، وهو، على حد تعبير النسخة التسويقية، تطور لتصميم Gucci Rhombi الأصلي من الثلاثينيات حيث أصبح نمط GG تلاعبًا بالألفاظ لأنه يمثل الأحرف الأولى من Guccio Gucci و عبارة Good Game أيضًا.

ويأتي أيضًا مع المنصة ذراعي تحكم إكس بوكس، كلاهما باللون الأسود غير اللامع المخصص للبيع بالتجزئة باستثناء شريط Gucci مع الخطوط الزرقاء والحمراء المستوحاة من House Web الحاصل على براءة اختراع أسفل المقبض الأيسر.

غوتشي تبيع 100 جهاز Gucci Xbox Series X

يأتي كل جهاز إكس بوكس جديد مع ذراع تحكم واحدة. ويمكنك تصميم ذراع التحكم الخاصة بك في متجر مملوك لشركة مايكروسوفت مقابل 70 دولار عبر Xbox Design Lab. ويمكنك حتى نقش عبارات مقابل رسوم رمزية.

كما يمكنك أيضًا الحصول على وصول إلى Xbox Game Pass Ultimate مع مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة عالية الجودة. ولكن من غير الواضح في هذه المرحلة كم من الوقت يستمر الاشتراك.

وتأتي هذه الحزمة مع حقيبة حمل من صنع غوتشي. وتم وضع شعار Good Game أيضًا على حقيبة الحمل. بينما يوجد شعار إكس بوكس على الجانب الآخر.

وتم بيع حقيبة مماثلة من Fake / Not Fake التي أطلقتها العلامة التجارية في خريف عام 2020 بسعر نحو 5800 دولار، مما يساعد في تفسير التكلفة العالية لحزمة إكس بوكس المحددة هذه.



وتبيع غوتشي 100 منصة في بعض من أرقى متاجرها، بما في ذلك متجرها في مدينة نيويورك أو بيفرلي هيلز أو مكسيكو سيتي أو ميلانو أو لندن أو برلين أو بكين أو طوكيو يوم الأربعاء، 17 نوفمبر.