تيك توك تتعاون مع ديزني بشأن تحويل النص إلى كلام

تتعاون شركة ديزني مع منصة تيك توك لإضافة الأصوات الرسمية لشخصياتها عبر العلامات التجارية Star Wars و Marvel و Disney Animation إلى ميزة تحويل النص إلى كلام لتطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير.

ويتيح لك ذلك قراءة التعليقات التوضيحية الخاصة بك بواسطة شخصيات ديزني المشهورة مثل C-3PO و Chewbacca و Stormtrooper من Star Wars و Rocket Raccoon من Guardians of the Galaxy.

ويتم طرح أصوات الشخصيات الجديدة في التطبيق كجزء من يوم ديزني بلس الترويجي للاحتفال بمرور عامين على الخدمة.

ويمكن استخدام الأصوات بشكل مشابه لأصوات تحويل النص إلى كلام العادية عبر المنصة. وبعد تسجيل مقطع فيديو، انقر على زر النص عبر الشاشة واكتب ما تريد أن تقرأه ميزة تحويل النص إلى كلام.

وبعد ذلك، اضغط على زر تحويل النص إلى كلام لتحديد صوت. ولكن بدلاً من مجرد رؤية الإعدادات المسبقة المعتادة التي تقدمها المنصة عادةً، فإنك ترى أصوات ديزني الجديدة.

يذكر أن لدى الشركة خمسة إعدادات مختلفة الآن. وذلك بعد دعوى قضائية بشأن الصوت الأصلي لتحويل النص إلى كلام في وقت سابق من هذا العام.

وكجزء من الترويج، يتعين عليك فتح أصوات ديزني الجديدة أولاً باستخدام كلمات رئيسية محددة.

كجزء من احتفالات يوم ديزني بلس

لا يعتبر تعاون ديزني المرة الأولى التي تقدم فيها تيك توك أصواتًا ترويجية لتحويل النص إلى كلام. وتعاون التطبيق سابقًا مع Paramount لإضافة صوت يشبه Scream يبدو وكأنه Ghostface ليتزامن مع المقطع الدعائي لفيلم الرعب القادم.

ولم تذكر الشركتان المدى التي تكون فيها أصوات تحويل النص إلى كلام الشخصية الجديدة متاحة.

وتأتي الشراكة الجديدة مع تيك توك بعد أن أطلقت ديزني بلس مؤخرًا حسابًا رسميًا عبر المنصة. الذي يتميز بمحتوى موجه حول أصول وشخصيات وموهبة البث.

وأعلنت ديزني عن الميزة الجديدة كجزء من مجموعة إعلانات يوم ديزني بلس، إلى جانب مجموعة من العروض الترويجية الأخرى (بما في ذلك تقديم الشهر الأول من خدمة ديزني بلس للمشتركين الجدد والعائدين مقابل 1.99 دولار).

وتهدف حملة يوم ديزني بلس على مستوى الشركة للاحتفال بمرور عامين على الإطلاق الأولي للخدمة إلى جانب محاولة جذب المشتركين إلى الخدمة التي سجلت في ربع سبتمبر 2021 أدنى معدل نمو لها منذ بداية خدمة الاشتراك.