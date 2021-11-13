انتشرت الساعات الذكية بين المستخدمين ضمن جميع الفئات. وذلك لما تقدمه من مميزات وخواص تسهل الحياة اليومية من ناحية، ونظرًا لقدومها ضمن فئات سعرية مختلفة من ناحية أخرى.

وتأتي بعض الساعات الذكية بسعر مقارب للساعات التقليدية من بعض العلامات التجارية، وهو ما يدفع المستخدم في أحيان كثيرة لاقتناء ساعة ذكية بدلًا من ساعة تقليدية بنفس السعر.

وإلى جانب ذلك فإن الساعات الذكية تسمح للمستخدم بتلقي الاتصالات والتجاوب معها، إلى جانب متابعة حالته الصحية وجودة فترات النوم التي يحظى بها، إلى جانب مميزات أخرى تختلف من ساعة لأخرى.

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وتصل بعض الساعات الذكية، مثل ساعة آبل، لمستوى مرتفع من التقدم وهو ما يؤهلها لحل محل الهواتف الذكية بالنسبة للبعض. وذلك نظرًا لأنها تدعم تشغيل التطبيقات، وإجراء المكالمات، والتواصل مع الأهل والأصدقاء، إلى جانب المميزات الصحية.

وفي هذا المقال نعرض عليكم مجموعة من أفضل الساعات الذكية المتاحة حاليًا. والتي تتنوع من حيث أنظمة التشغيل، والشركات المصنعة، والأسعار كذلك.

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أفضل الساعات الذكية لعام 2021

1– الجيل السابع من ساعة آبل

تتفوق آبل على كافة منافسيها في مجال الساعات الذكية، وذلك لما تقدمه ساعتها من مميزات وخصائص، بما في ذلك خاصية تتبع نسبة الأكسجين في الدم وكذلك خاصية الرسم الكهربي للقلب. وإلى جانب ذلك فإن الساعة قادرة على إخبار طلب المساعدة في حالة تعرض مستخدمها لوعكة صحية.

لكن يعيب الساعة أن مدة عمل بطاريتها منخفضة نسبيًا، حيث إنها تعمل لثماني عشرة ساعة فقط لكل شحنة كاملة للبطارية، كما أنها تأتي بسعر مرتفع نسبيًا وهو 399 دولارًا أمريكيًا، وقد يعيبها أيضًا أنها تعمل مع هواتف آيفون فقط.

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2– ساعة Garmin Venu 2

تتفوق هذه الساعة فيما يخص تتبع الحالة الصحية والرياضية للمستخدم. كما أنها تأتي مع تصميم مميز ومستدير على عكس تصميم ساعة آبل المربع. تعمل الساعة أيضًا مع هواتف آيفون وهواتف أندرويد، كما أن عمر بطاريتها أكبر. إلا أن واحد من عيوبها هو عدم دعم تقنية LTE للاتصالات. وتأتي بسعر 399 دولارًا أمريكيًا هي الأخرى.

3– ساعة Samsung Galaxy Watch 4

تأتي ساعة Samsung Galaxy Watch 4 كواحدة من أفضل الساعات الذكية الداعمة لنظام تشغيل أندرويد. وذلك نظرًا لقدومها مع نظام Wear OS والذي يعتبر نظام أندرويد للساعات الذكية. وذلك في ظل وجود إضافات ومميزات كثيرة من طرف سامسونج وجوجل.

وتقدم الساعة تصميمًا مستديرًا، إلى جانب دعم خاصية ECG ودعم تتبع نبضات القلب، وتأتي أيضًا مع مستشعر ذكي يسمح بقياس ضغط الدم إلا أن هذه الخاصية ليست متاحة في كافة البلدان. ويبدأ سعر الساعة عند 319 دولارًا أمريكيًا.

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4– Apple Watch SE من أفضل الساعات الذكية

تأتي ساعة Apple Watch SE مع عدد كبير من المميزات والخواص الموجودة في ساعة آبل الرئيسية لكن بسعر منخفض في حدود 280 دولارًا أمريكيًا فقط. وتقدم عمر بطارية جيد إلى جانب دعم ECG و SpO2 كمميزات صحية. ويعيبها عدم دعم خاصية Always-On Display لعرض الوقت بشكل دائم. إلى جانب عيوب ساعات آبل الأخرى.

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5– Fitbit Versa 3 من الساعات الذكية البارزة

تعرف ساعة Fitbit Versa 3 بأنها من أفضل بدائل ساعات آبل لمستخدمي أندرويد. وتأتي مع دعم المساعد الشخصي من جوجل وأمازون، إلى جانب تصميم مستدير. ولكن لا تدعم هذه الساعة كل التطبيقات والمميزات الذكية.

لكن ساعة Fitbit Versa 3 من ناحية أخرى تقدم عمر بطارية أطول وتأتي بسعر أقل في حدود 244 دولارًا أمريكيًا.

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ساعات أخرى

تتوفر مجموعة كبيرة من الساعات الذكية الأخرى من شركات مثل هواوي، أونور، شاومي، وريلمي. وتأتي هذه الساعات بدون الاعتماد على نظام تشغيل متكامل مثل Wear OS أو watchOS. وبدلًا من ذلك فإنها تعتمد على نظام بسيط ومحدود الخصائص، لكن أسعارها من ناحية أخرى قد تبدأ عند 100 دولار أمريكي فقط.