Apple Pay لا تعمل عبر لوحة مفاتيح Magic مع Touch ID

أشارت التقارير إلى ظهور بعض السلوكيات الغريبة عند محاولة استخدام لوحة مفاتيح Magic Keyboard الخارجية من شركة آبل المزودة بمستشعر Touch ID للمصادقة عبر Apple Pay.

ويبدو أن الميزة لا تعمل إذا كنت تستخدم ماك بوك برو الجديد المزود بمعالج M1 عند إغلاق شاشته. كما هو الحال أثناء تشغيله في الوضع الصدفي عند وصله بشاشة خارجية.

وكان هذا هو الحال مع أجهزة ماك المزودة بمعالجات إنتل. ولكن يجب أن تعمل الميزة عبر الأجهزة المزودة بشرائح Apple Silicon.

ومن الواضح أنه عند إغلاق غطاء ماك بوك برو، لا يمكنك استخدام مستشعر Touch ID المدمج. ولكن في عالم تبيع فيه آبل لوحة مفاتيح خارجية مزودة بمستشعر بسعر يبدأ من 150 دولار، فإن هذا يمثل قيدًا غير مفهوم.

وبالنظر إلى أن وظيفة Touch ID ضمن لوحة المفاتيح تعمل مع أجهزة ماك المزودة بشرائح Apple Silicon فقط. وتأتي مع جميع أجهزة iMac باستثناء المستوى الأساسي. فإن هذا يعني أن معظم الأشخاص الذين يشترونها يكونون على الأرجح من مستخدمي الحاسب المحمول الذين يبحثون عن طريقة للكتابة أثناء ربط الحاسب المحمول (وحتى مع إغلاق الشاشة).

وفي جزء تفضيلات نظام Wallet & Apple Pay، يقدم macOS شرحًا مفاده تم تعطيل Apple Pay لأن إعدادات الأمان الخاصة بجهاز ماك هذا قد تم تعديلها.

استخدام Apple Pay و Touch ID عبر Magic Keyboard معقد

تتمثل إحدى ميزات Touch ID عبر حاسب ماك المحمول في استخدام Apple Pay دون الحاجة إلى آيفون أو آيباد للتحقق من صحة أمان معاملة بطاقة الائتمان.

وقد امتد هذا إلى أجهزة M1 Mac المزودة بلوحة مفاتيح Magic Keyboard مع Touch ID. التي تسمح للجهاز بإضافة Touch ID من خلال اتصال لاسلكي خاص إلى وحدة المنطقة الآمنة في M1 Mac.

وتقول الشركة إن لوحة المفاتيح نفسها لا تفعل أي شيء سوى تمرير بيانات بصمات الأصابع إلى جهاز ماك. وتتوافق لوحة المفاتيح Magic Keyboard المزودة بـ Touch ID ومستشعرات Touch ID المدمجة. وإذا تم تقديم إصبع تم تسجيله عبر مستشعر Touch ID المدمج ضمن Magic Keyboard مع Touch ID. فإن وحدة المنطقة الآمنة في ماك تعالج المطابقة بنجاح، والعكس بالعكس.

وتنفذ وحدة المنطقة الآمنة عمليات التسجيل والمطابقة. وتفرض سياسات الأمان بنفس الطريقة التي تعمل بها مع مستشعر Touch ID المدمج.

وبمعنى آخر، لا ينبغي أن يكون هناك أي فرق سواء كنت تستخدم مستشعر Touch ID المدمج في ماك أو المستشعر الموجود عبر Magic Keyboard المقترنة.

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