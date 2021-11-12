مقارنة بين بيكسل 6 برو وآيفون 13 برو

أطلقت جوجل هاتفها الرائد بيكسل 6 برو مؤخرًا، وجاء هذا الإطلاق بعد آيفون 13 برو بشهر تقريبًا لتدخل بذلك جوجل إلى منافسة الهواتف الرائدة.

ويعتبر هاتف بيكسل 6 برو من جوجل أحد أهم هواتف هذا العام، وذلك لأنه ثمرة أبحاث جوجل في السنوات الماضية.

كما قامت جوجل بتطوير معالج مركزي خاص بها وأطلقت عليه آسم Tensor لينافس بذلك معاجلات آيفون مباشرةً.

واستخدمت جوجل تركيبة كاميرات جديدة في بيكسل 6 برو، بالإضافة إلى تصميم جديد ومميز للغاية.

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القيمة مقابل السعر في بيكسل 6 برو وآيفون 13 برو

يأتي الهاتفين في الفئة الرائدة من الهواتف المحمولة، وهذا يعني أن أسعارهم تقترب من الألف دولار لأقل فئة فيهما.

وقد عملت آبل على زيادة مساحة التخزين هذا العام مع هواتف آيفون 13 برو، حيث أصبحت تبدأ من مساحة 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وتبدأ أسعار آيفون 13 برو من 1000 دولار تقريبًا للنسخة الأقل و وصولاً إلى 1500 دولار للنسخة الأكبر في المساحة.

ومهما كان حجم مساحة التخزين التي تختارها، فإن الذاكرة العشوائية ثابتة وهي 6 جيجابايت لجميع هذه الهواتف.

بينما يأتي بيكسل 6 برو بمساحة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت كمساحة ذاكرة عشوائية.

وتبدأ أسعار الهاتف من 900 دولار تقريبًا للنسخة الأولى ذات 128 جيجابايت في مساحة التخزين ووصولًا لسعر 1100 في النسخة الأعلى.

ونتيجةً لذلك فإن الهاتفين لا يعتبران من الهواتف الاقتصادية بل من الفئة الرائدة كما قلنا سابقًا.

كما أنك تحتاج لاقتناء مساحة أكبر من 128 جيجابايت إذا كنت تفضل التصوير وترغب في إستخدام الهاتف كثيرًا فيه.

ونتيجةً لذلك فإن بيكسل 6 برو من ناحية المساحة والسعر يعتبر أفضل قيمة مقابل سعر، حيث يقدم مساحة أكبر بسعر أقل.

تصميم الهواتف

لا يمكن الجزم بتفوق هاتف على الآخر من ناحية التصميم، حيث تخضع الجوانب التصميمية للآراء الشخصية المختلفة.

ولكن هناك عدة جوانب أخرى تساعد في تحديد التصميم الأفضل والمتفوق، لذلك فإننا نتحدث عن هذه العوامل.

ولم تعمل آبل على تطوير تصميم آيفون 13 برو كثيرًا عن العام الماضي، حيث لازال يأتي بالكاميرات الثلاثة في الخلف.

كما لم تتخلى عن النتوء الأمامي للكاميرا الأمامية، ولكن عملت على تصغيره بنسبة 20٪ بحسب ما تقول.

واعتمدت جوجل على تصميم جديد لهواتف بيكسل 6 برو يأتي بلونين مختلفين مع شريط أسود في منتصف الظهر للكاميرا الخلفية.

ويعتبر تصميم الكاميرا الخلفية الجديد مبتكرًا ويساعدك على وضع الهاتف بشكل مريح في جيبك أو على سطح المكتب.

ويظل الأمر في مجال التصميم معتمدًا علي التفضيلات الشخصية لكل مستخدم وما يحبه في تصميم هاتفه.

ويأتي كلا الهاتفين بتصميم رائد من مواد رائدة تجعلك تشعر برقي الهاتف وجمال تصميمه ومواده التصنيع.

شاشة بيكسل 6 برو ضد آيفون 13 برو

يأتي هاتف جوجل بشاشة بحجم 6.7 بوصة مع دقة عرض QHD+ (3120×1440 بيكسل ) مع معدل تحديث تناسبي يصل إلى 120 هرتز.

بينما يستخدم هاتف آيفون 13 برو شاشة أصغر قليلًا بحجم 6.1 بوصة مع دقة عرض 2532×1170 بيكسل ومعدل تحديث تناسبي يصل إلى 120 هرتز.

ويقدم هاتف آيفون 13 برو كثافة بيكسل في البوصة الواحدة تصل إلى 460، بينما يقدم بيكسل 6 برو كثافة تصل إلى 512.

ونتيجة لذلك فإن شاشة بيكسل تبدو أكثر وضوحًا وأكثر تفصيلًا للصور، حيث تبدو الصور واضحة للغاية.

ولا يوجد اختلاف واضح أو كبير بين الهاتفين في معدل تحديث الشاشة أو الألوان الناتجة عن الشاشة.

ويقدم الهاتفين ألوانًا مناسبة وواضحة للغاية تجعل مشاهدة المحتوى عبر هذه الشاشة أمرًا ممتعًا للغاية.

أداء الهواتف والمعالج

تدخل جوجل المنافسة للمرة الأولى بإستخدام معالجها الخاص، وذلك ما يجعل هذا الهاتف هامًا ومنتظرًا.

ويأتي بيكسل 6 برو بمعالج Tensor الجديد من جوجل الذي عملت على تطويره بالتعاون مع شركة كوالكوم.

وعلى الرغم من تفوق آيفون 13 برو بشكل واضح في أرقام الأداء الرسمية والنتائج عبر الاختبارات وتطبيقاتها.

إلا أن في التجربة اليومية فإن الهاتفين لا يختلفان كثيرًا في النتيجة النهائية والاداء النهائي، وذلك على الرغم من تحقيق آيفون 13 برو لضعف نتيجة بيكسل 6 برو في اختبار GeekBench 5 .

كما أن آيفون 13 برو تفوق في أداء الألعاب واختباراتها، حيث تمكن من الوصول إلى 70 إطار في الثانية في معظم الألعاب.

بينما توقف بيكسل 6 برو عند معدل 40 إطار في الثانية لأغلب الألعاب، ولكن يظل هذا الرقم متفوقًا على هواتف أندرويد الأخرى الرائدة.

أداء الكاميرا

لا يمكنك الوصول إلى نتيجة واضحة أو تفوق واضح لأحد الهاتفين على الآخر في مجال الكاميرا والتصوير.

وتستخدم كلا الشركتين معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من أجل تحسين نتائج الصور وجعلها أفضل.

كما يختلف الأمر هذا العام مع هواتف بيكسل عن الأعوام الماضية، حيث أصبحت الهواتف قادرة على المنافسة بفضل إعتمادها على عتاد جديد أقوى من الأعوام الماضية.

وتأتي الهواتف هذا العام بكاميرا واسعة الزاوية بمستشعر 50 ميجابكسل مع كاميرا واسعة الزاوية للغاية مستشعر 12 ميجابكسل وكاميرا تقريب بصري مع مستشعر 48 ميجابكسل وتقريب بصري يصل إلى 4 أضعاف الصورة.

ونتيجةً لاستخدام جوجل مستشعرات جديدة، فإن النتائج النهائية للتصوير عبر الهاتفين تبدوان متشابهة للغاية.

ولا يمكنك اختيار هاتف متفوق واضح في مجال التصوير، لذلك يمكنك أن تقول أن الهاتفين متعادلين في مجال التصوير.

ولكن تتفوق جوجل قليلًا عبر معالجات الذكاء الاصطناعي التي تقدم ميزات جديدة تسمح لها بإزالة الأشياء من الصور وأمور أخرى.

الفائز النهائي بين بيكسل 6 برو وآيفون 13 برو

من الصعب اختيار فائز بين هذين الهاتفين، وذلك لأنهما يقدمان أفضل ما يوجد لدى هذه الشركات.

كما أن الاختلاف بينهما ليس كبيرًا، حيث يظهر الاختلاف الوحيد في نظام التشغيل وأسعار هذه الهواتف.

ونتيجةً لذلك فإن الاختيار بينهما يعتمد على نظام التشغيل الذي تفضله، حيث إن كنت تفضل أندرويد فإنك تستطيع اقتناء بيكسل 6 برو وإن كنت تفضل أنظمة آبل فإن آيفون 13 برو يعتبر اختيارك الأفضل.

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