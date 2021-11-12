فيسبوك تريد تغيير عملية توصية مجلس الإشراف

بدأ مجلس الإشراف على شركة فيسبوك بالعمل منذ أقل من عام فقط. ولكن الشركة تقول إنها تواجه مشكلة في مواكبة توصيات المجموعة، وأوضحت أنها تريد العمل مع مجلس الإشراف لتحسين عملية التوصية.

وبالرغم من أنه لم يتضح بعد ما قد تستتبعه هذه التغييرات. ولكن هذه التغييرات تشير إلى أن الشركة تتطلع إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الهيئة المستقلة التي أنشأتها للإشراف على سياسات المحتوى.

وفي تقرير جديد يشرح بالتفصيل تعاملات الشركة مع مجلس الإشراف، لاحظت فيسبوك أنها أجرت تغييرات كبيرة نتيجة لتوصيات المجلس.

وتتضمن هذه التغييرات تحديثات حول كيفية تعاملها مع الكلام الذي يحض على الكراهية والعري، فضلاً عن كيفية تحديدها للمحتوى ذي الأهمية الإخبارية. ولكن فيسبوك تقترح الآن أنها تريد تغيير عملية التوصية.

وقالت: بالرغم من أننا أجرينا هذه التغييرات المهمة نتيجة لتوصيات المجلس، فإننا نعتقد أن التصميم الحالي لعملية التوصية قد لا يكون أفضل طريقة لتحقيق التغييرات الهيكلية الطويلة الأجل التي يدفعنا المجلس للقيام بها. نحن نعمل مع المجلس وفرقنا الداخلية لاستكشاف طرق أخرى لتحسين عملية التوصية بشكل محتمل.

وكتبت الشركة في تقريرها أن تواتر التوصيات وحجمها لا يتيحان لها الوقت الكافي لتقييم التوصيات وتنفيذها.

فيسبوك لا تستطيع مواكبة توصيات سياسة المجلس

وفقًا لفيسبوك، فإن معظم توصيات المجلس تتطلب أكثر من عشرة أشخاص لتقييم الجدوى. ولا يمكن إكمالها بسهولة في غضون 30 يومًا.

وأضافت الشركة أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً لتحديد كيفية دمج اقتراحات السياسة في تطوير منتجاتها الحالية.

وقال ممثل عن مجلس الإشراف: يعمل المجلس مع ميتا لتعزيز تنفيذ الشركة لتوصياتنا. ندفعهم لتوفير قدر أكبر من الشفافية حول الإشراف على المحتوى ومعاملة جميع المستخدمين بشكل عادل.

وأضاف: قدمنا ​​أكثر من 70 توصية حتى الآن إلى الشركة والتزمت بمعظمها. ولكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. نحن نراقب عن كثب كيفية استجابة الشركة لتوصياتنا. نواصل تقديم تقارير علنية عن كيفية رؤيتنا للتقدم الذي أحرزته في تنفيذ هذه التوصيات.

وفي حين أنه لم يتضح بعد ما الذي قد يتغير نتيجة التغييرات المحتملة المقترحة من فيسبوك. ولكن حقيقة أن الشركة تحاول إجراء تغييرات كبيرة بشأن كيفية تعاملها مع المجلس هو أمر مهم.

واقترحت الشركة أن المنصات الأخرى يجب أن تستخدم مجلس الإشراف لمراقبة سياسات المحتوى أيضًا. ولكن تدعي الآن أنه من الصعب للغاية مواكبة العملية التي صممها المسؤولون التنفيذيون والسياسيون. ومن المحتمل أن التغيير قد يقوض التأثير الذي يمكن للمجلس ممارسته.

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