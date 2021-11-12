سبوتيفاي تستحوذ على شركة للكتب المسموعة

أعلنت شركة سبوتيفاي عن خطط للاستحواذ على شركة Findaway لخدمات الكتب الصوتية والتوزيع مقابل سعر لم يكشف عنه.

وتدير الشركة العديد من الأعمال التجارية، بما في ذلك توزيع الكتب الصوتية عبر منصات مختلفة وتقديم خدمات إنشاء الكتب الصوتية ضمن أعمالها Findaway Voices.

وتجمع الشركة بين المؤلفين والرواة، مما قد يصبح مصدرًا جديدًا وقيِّمًا للإيرادات لسبوتيفاي.

كما أن الصفقة تجعل سبوتيفاي بائعًا للكتب تجاريًا وناشرًا للكتب الصوتية، وهو اللقب الذي كانت الشركة مترددة في قبوله لجهودها في البث الصوتي.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تكون الشركة قادرة على تسريع إضافة قائمة الكتب الصوتية إلى منصتها حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على كل المحتوى الصوتي الذي يريدونه جميعًا عبر منصة واحدة.

وقالت منصة البث إن فريقها يركز على الابتكار في المجال لجعل الكتب الصوتية تجربة أكثر ثراءً، فضلاً عن السماح لعدد أكبر من الأشخاص بإنشاء ونشر المزيد من الكتب الصوتية.

كما تريد أيضًا العمل على اكتشاف الكتب الصوتية، حيث ركزت دائمًا على الموسيقى والبودكاست.

ورفضت الشركة مشاركة أي تفاصيل حول العروض الحصرية التي قد تؤثر في إستراتيجيتها للكتب المسموعة. ولكن أشادت بعملها مع صناع المحتوى.

وقالت: تسمح الأصوات حاليًا لصناع المحتوى بالتوزيع على نطاق واسع. وهذا جزء مهم جدًا من العرض، وهو شيء نخطط للاحتفاظ به ومواصلة دعمه لأننا نعتقد أنه جزء مما يجعل منصتنا قوية من وجهة نظر صانع المحتوى.

Findaway تتعامل مع توزيع الكتب الصوتية

من المفترض أن يحصل تطبيق المنصة الأساسي على المزيد من الكتب الصوتية في أوائل عام 2022 عندما تبدأ بعض شراكات الوصول المفتوح بتوزيع المحتوى هناك. ويعد Storytel، وهو تطبيق بث رئيسي للكتب الصوتية، شريكًا أوليًا.

ومع ذلك، لم تكن هذه التحركات هي الأولى التي تشير إلى اهتمام سبوتيفاي بمجال الكتب المسموعة. وعملت الشركة مع مستخدمي يوتيوب والمشاهير في شهر يناير لتوزيع قراءات من الكتب الكلاسيكية. كما دخلت أيضًا في شراكة مع Wizarding World لإطلاق فيلم هاري بوتر وحجر الفيلسوف في شكل صوتي.

وتمنح عملية الاستحواذ سبوتيفاي طريقة جديدة لكسب المال أثناء البقاء في مجال الصوت. وتتشارك Findaway مع المؤلفين في العائدات. ويعني ذلك أنه عندما يشتري شخص ما كتابًا يتم توزيعه بواسطة Findaway عبر المنصة، فإن سبوتيفاي تكسب المال.

ويبدو أنه من الممكن أن تطلق سبوتيفاي خطط اشتراك جديدة، على غرار Audible، للحساب مقابل استهلاك الكتب الصوتية.

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