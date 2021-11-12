ديسكورد توقف خطط NFT بعد رد فعل المجتمع

ليس لدى منصة ديسكورد خطط وشيكة لإضافة تكاملات NFT، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي جيسون سيترون. وجاء التوضيح بعد أيام من الاضطرابات الناجمة عن تغريدة نشرها سيترون في الثامن من شهر نوفمبر.

وردًا على رسالة من المستثمر باكي ماكورميك، ​​نشر المدير التنفيذي لقطة شاشة لنسخة ديسكورد لم يتم إصدارها تتكامل مع MetaMask و WalletConnect، وهما تطبيقان لمحفظة العملة المشفرة.

وقال في ذلك الوقت: ربما لا شيء. ووفقًا للتقارير، فإن هذه العبارة هي اختصار في مجتمع NFT لشيء على وشك أن يكون كبيرًا. وكان الأمر كذلك. ولكن من شبه المؤكد أنه ليس بالطريقة التي تخيلها سيترون.

وسرعان ما أصبحت تغريدته نقطة جذب لمستخدمي المنصة الغاضبين الذين أخبروا سيترون أنهم يلغون اشتراكات Nitro – خدمة مدفوعة تساعد المنصة على البقاء دون إعلانات – إذا أضافت الشركة عمليات تكامل تشفير.

وقال أحد مستخدمي تويتر، وهو يلخص بإيجاز مشاعر الكثيرين: لا أطيق الانتظار لإخبار أصدقائي أن ديسكورد تشجع المخططات الهرمية على حساب التكلفة الكبرى للبيئة، واقنعهم بإلغاء اشتراكاتهم في Nitro واستخدام المنصات المنافسة

وتسببت تغريدة سيترون في معارضة داخلية بين موظفي المنصة. وقادت بعض الاستوديوهات للتهديد بنقل مجتمعاتهم إلى مكان آخر.

ديسكورد تركز على تقليل البريد العشوائي والاحتيال

كان رد الفعل عنيفًا لدرجة أن سيترون اضطر إلى إصدار رد. وقال عبر تويتر: شكرًا لكم جميعًا على وجهات النظر. ليس لدينا خطط حالية لتوفير هذا المفهوم الداخلي. يحتوي Web3 على الكثير من المزايا. ولكن أيضًا الكثير من المشكلات التي نحتاج إلى حلها. نسعى لتوفير المزيد من المعلومات قريبًا.

وقالت المنصة في بيان: نحن نقدر جميع وجهات النظر التي سمعناها ردًا على المفهوم الداخلي الذي ربما تكون قد شاهدته في تغريدة في وقت سابق من هذا الأسبوع ونريد توضيح أنه ليس لدينا أي خطط لتوفيره في هذا الوقت.

وأضافت: نحن متحمسون بشأن إمكانات تقنية Web3 والطرق الإيجابية التي تجتمع بها هذه المجتمعات معًا عبر منصتنا، لا سيما تلك التي يتم تنظيمها حول مشاريع صديقة للبيئة تركز على المبدعين. ومع ذلك، فإننا ندرك أيضًا أن هناك بعض المشكلات التي نحتاج إلى حلها. نركز في الوقت الحالي على حماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها والخداع والاحتيال.