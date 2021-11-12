حيل لزيادة الإنتاجية عبر أجهزة آيباد

تعتبر أجهزة آيباد من آبل أحد أفضل الحواسيب اللوحية المتاحة حاليًا، وذلك لأنها تقدم الكثير من المميزات المختلفة.

كما تعمل آبل على وضع جهاز آيباد في كل فئة سعرية مختلفة وحجم مختلف ليناسب المستخدمين المختلفين، لذلك تجد أجهزة آيباد تبدأ من حجم 8 بوصة وحتى 12.9 بوصة لتقترب من حجم الحواسيب المحمولة المعتادة.

وتستطيع استخدام المميزات التالية حتى تتمكن من الاستفادة من أجهزة آيباد في لزيادة إنتاجيتك والعمل عبرها بشكل أسهل.

عرض أكثر من تطبيق معًا في الشاشة

أضافت آبل خاصية جديدة لنظام iPadOS 15 تسمح للمستخدمين بوضع أكثر من تطبيق معًا في الشاشة.

وتعمل هذه الخاصية بطريقة مشابهة كثيرًا لوضع أكثر من تطبيق معًا في حواسيب ماك بوك المختلفة.

وكل ما تحتاج لفعله لتفعيل هذه الخاصية هو الضغط على علامة الثلاث نقاط في الشريط العلوي للتطبيق ومن ثم اختيار تقسيمة الشاشة التي ترغب بها.

سحب إلقاء النصوص والصور

تساعدك هذه الخاصية على نقل النصوص والصور من تطبيق إلى آخر بدلًا من نسخ ولصق النص أو الصور.

وكل ما تحتاج لفعله هو سحب الصورة أو النص من التطبيق في جهة اليمين إلى جهة اليسار لتجدها ظهرت في التطبيق الآخر.

الإنتقال بين تطبيقات آيباد بشكل سريع

يمكنك التبديل بين التطبيقات بشكل سريع عبر نظام iPadOS بدلًا من إغلاق التطبيق والعودة إلى الواجهة.

وتستطيع ذلك عبر تحريك إصبعك أسفل الشاشة فوق شريط التطبيقات الموجود بالأسفل، وتعمل هذه الطريقة على نقلك بين التطبيقات المفتوحة.

اقرأ ايضًا: كيفية إيقاف تصوير Macro التلقائي في آيفون 13 برو

استخدام وضع لوحة اللمس في آيباد

تستطيع تحويل لوحة المفاتيح في جهاز آيباد الخاص بك إلى لوحة لمس لتنتقل بين النصوص الكبيرة بسهولة.

وكل ما تحتاج للقيام به هو الضغط مطولًا على زر المسافة حتى تختفي أزرار لوحة المفاتيح، ومن ثم تبدأ بتحريك إصبعك على اللوحة كما ترغب.

ويمكنك التنقل بين النصوص الكبيرة عبر هذه الطريقة وتحديد النصوص بدقة أكبر باستخدام لوحة اللمس هذه.

الوصول إلى الملاحظات السريعة عبر آيباد

تعتبر هذه الخاصية حصرية لأجهزة iPadOS 15، حيث تستطيع الوصول إلى الملاحظات السريعة وتسجيلها مباشرةً.

ويمكنك القيام بذلك عبر الضغط في أي زاوية من زوايا الشاشة الأربعة، وتجد تطبيق الملاحظات ظهر أمامك مباشرةً.