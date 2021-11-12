جنرال موتورز تبني مركبة عسكرية على أساس هامر الكهربائية

تخطط شركة جنرال موتورز الدفاعية لإنتاج نموذج أولي لمركبة عسكرية قائمة على نموذج هامر الكهربائية القادم في عام 2022.

وتعد هذه الخطة خطوة مبكرة. ولكن مهمة في تسويق أعمال صناعة السيارات الكهربائية، بما في ذلك مركبة الاستطلاع الكهربائية الخفيفة الوزن من طراز هامر أو eLRV لاستخدامها المحتمل من قبل الجيش.

وقالت الشركة: الجيش متحمس جدًا لحقيقة أننا نستثمر في هذا. مركبة الاستطلاع الكهربائية الخفيفة الوزن من طراز هامر هي الغرض الأول الذي تم بناؤه من الألف إلى الياء.

وجاءت تصريحات الشركة في أعقاب زيارة من نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس للاستماع إلى خطط جنرال موتورز للكهرباء، وتحديداً أبحاث جنرال موتورز وتطويرها للمركبات الكهربائية لصناعة الدفاع.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن إنه يدعم السياسات والإجراءات الجديدة لمكافحة تغير المناخ، التي تمثل أولوية قصوى لإدارة بايدن.

وأعادت جنرال موتورز إحياء وحدتها الدفاعية في عام 2017. وقالت العام الماضي إنها تعتقد أن هناك سوقًا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء مركبات جديدة للجيش، بما في ذلك المركبات الكهربائية.

ومن المتوقع بناء eLRV على أساس هامر الكهربائية. وتخطط الشركة لاستخدام وتعديل مكونات هامر الكهربائية مثل هيكلها ومحركاتها وبطاريات Ultium الخاصة بصانع السيارات لمركبة eLRV. ويتم تصميمها وفقًا للمواصفات العسكرية. ولن تبدو على الأرجح مثل السيارة الاستهلاكية.

ويتشابه هذا مع ما فعلته الشركة بخصوص مركبة فرقة المشاة الجديدة التي تنتجها حاليًا للجيش. واستندت المركبة إلى شيفروليه كولورادو ZR2، وهي نسخة للطرق الوعرة من سيارة بيك آب المتوسطة الحجم.

وقالت الشركة إنها تتوقع البدء بتجميع نماذج أولية من eLRV على أساس هامر للاختبار والتقييم العسكري العام المقبل. ولكن برنامج eLRV ليس مؤكدًا بعد.

نموذج أولي للجيش الأمريكي يعتمد على هامر الكهربائية

طلب الجيش معلومات من الشركات حول هذه المركبة. وفي شهر مايو، أفادت التقارير أن هناك 10 شركات، بما في ذلك جنرال موتورز، جلبت مركبات كهربائية حتى يتمكن الجيش من اختبار القدرة على الطرق الوعرة، وتحديد الأهداف وتقديم الحلول الممكنة.

وبعد مرحلة المعلومات، يكون الإجراء هو أن يقوم الجيش بنشر المواصفات التفصيلية لمثل هذه المركبة للشركات لإنتاج نماذج أولية. ويختار الجيش شركتين لتصنيع المركبات. ومن المتوقع حاليًا صدور قرار بحلول منتصف العقد.

ويمكن للشركة أن تشحن مثل هذه المركبات بمحركات الاحتراق الداخلي من خلال مواقع محددة أو من خلال وحدات المركبات المتنقلة مع المولدات لتشغيل المركبات الكهربائية، مثل الكثير من الطائرات العسكرية أو المركبات التقليدية.

ويكون تحويل أسطول الجيش الأمريكي بالكامل إلى المركبات الكهربائية أمرًا صعبًا للغاية ويستغرق وقتًا. ولكن يمكن لوزارة الدفاع البدء بالاستعداد لمزيد من المركبات الكهربائية في مناطق معينة.

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