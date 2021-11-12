توريث حسابات آبل وإضافة الورثة إلى الحساب

بدأت الشركات التقنية تهتم مؤخرًا بما يحدث لحسابات المستخدمين عند وفاتهم، وذلك ما جعل آبل تضيف خاصية جديدة لنظام iOS 15 تسمح للمستخدمين بإضافة جهات إتصال ورثة رقميين.

وكانت آبل تمنع المستخدمين من الوصول إلى بيانات وحسابات وأجهزة المتوفيين، وذلك يعني أن جميع بيناتهم وصورهم كانت تختفي عند وفاتهم.

ولم تكن هناك طريقة واضحة أو صريحة حتى تسمح لك آبل بالوصول إلى هذه البيانات حتى إن قدمت الأوراق اللازمة.

وقامت آبل بتغيير هذا الأسلوب مؤخرًا عبر تقديم خاصية الورثة الرقميين إلى أنظمتها بدايةً من iOS 15.2 القادم.

ويستطيع الورثة الوصول إلى جميع بيانات وحسابات المستخدمين المتوفيين، وذلك بعد تقديم الأوراق اللازمة.

كما يستطيع المستخدم وضع حتى 5 ورثة في حساب آبل الخاص به، ويمكن لهم الوصول إلى هذه البيانات والأجهزة.

توريث حسابات آبل واستخدام الخاصية الجديدة

على الرغم من كون آبل تسمح للمستخدمين بإضافة حسابات الورثة إلى حسابهم، إلا أن الشركة تطلب من الورثة تقديم الأوراق اللازمة لإثبات أحقيتهم في الحساب.

ويعني ذلك تقديم أوراق تثبت جهة القرابة بالإضافة إلى أوراق تثبت الوفاة مع مفتاح خاص للوصول إلى الحسابات.

وتظل هذه المتطلبات أسهل في الوصول إليها واستخدامها من الوضع القديم، حيث كنت تحتاج لرفع قضية لإثبات الوراثة.

وبعد ذلك تقدم حكم المحكمة إلى آبل، والتي كانت ترفض الكثير من الطلبات بدورها، حيث لم يكن الحكم ملزمًا لها.

ويمكنك الوصول إلى هذه الخاصية الجديدة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون الخاص بك، ومن ثم اختر حساب آيكلاود الخاص بك عبر الضغط على صورتك أعلى الصفحة.

وبعد ذلك قم باختيار قسم كلمات المرور والحماية عبر حساب آيكلاود الخاص بك، وتنطبق هذه الخطوات على أجهزة ماك.

ومن ثم توجه إلى قسم جهات إتصال الورثة، واضغط على الاختيار الخاص بها لتفعيلها وأتبع التعليمات التي تظهر لك.

وبعد ذلك تعمل على اختيار جهات الإتصال من ضمن عائلتك إن كنت تستخدم خاصية مشاركة العائلة في آيفون.

وتستطيع أيضًا إضافة جهات الإتصال عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بهم إن لم يكونوا في عائلتك.

ومن ثم يقوم النظام بتنبيه جهات إتصال الورثة بالتغيير الجديد ويرسل لهم مفتاحًا خاصًا يجب أن يستخدموه للوصول إلى حسابك.

ويتم تخزين هذا المفتاح الخاص في حساب آبل الخاص بهم، وإذا رفض أحدهم الدخول في البرنامج، فإنك تستقبل تنبيهًا بذلك.

ويجب أن يكون هاتفك وهواتف المستخدمين الآخرين بنظام iOS 15.2 حتى تعمل هذه الخاصية بشكل كامل معهم.

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