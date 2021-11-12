إيلون ماسك يسخر من منافس تيسلا ريفيان

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إن الإنتاج المرتفع والتدفقات النقدية المتكافئة يمثلان الاختبار الحقيقي لشركة صناعة السيارات المنافسة ريفيان Rivian، التي كان لها اكتتاب عام أولي ضخم هذا الأسبوع وتبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من 100 مليار دولار.

وأضاف ماسك في تغريدة: كان هناك المئات من الشركات الناشئة في مجال السيارات، سواء في مجال الكهرباء أو الاحتراق. ولكن تيسلا هي صانع السيارات الأمريكي الوحيد الذي حقق حجم إنتاج كبير وتدفق نقدي إيجابي في المئة عام الماضية.

وأكمل كلامه قائلًا: آمل أن يكونوا قادرين على تحقيق إنتاجية عالية وتدفق نقدي متوازن. هذا هو الاختبار الحقيقي. في إشارة إلى شركة ريفيان.

ولم تسجل ريفيان أبدًا إيرادات وتتوقع مبيعات أقل من مليون دولار للربع الثالث. وتقول إن لديها 55400 طلب مسبق لشاحنتها الصغيرة R1S و R1T وعقد لبناء 100000 شاحنة كهربائية مع أمازون بحلول عام 2030.

ولكن الثقة في ريفيان لتجميع المركبات وتسليمها بشكل مربح يمثل رهان كبير بالنسبة للمستثمرين الذين يقدرون الشركة بقيمة سوقية أعلى من عمالقة السيارات التقليديين فورد وجنرال موتورز.

وبالرغم من نقص الإيرادات، جمعت ريفيان نحو 12 مليار دولار في أول ظهور لها في السوق. وجعل ذلك طرحها العام الأولي هو الأكبر في العالم هذا العام. كما جعل الاكتتاب العام شركة ريفيان ثاني أكثر شركات تصنيع السيارات قيمة في الولايات المتحدة بعد تيسلا.

وبعد أول يومين من تداولها في عام 2010، بلغت القيمة السوقية لشركة تيسلا ما يزيد قليلاً عن 2 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أصبح الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان يمتلك حصة بقيمة 2.2 مليار دولار بمفرده بعد اليوم الثاني لشركته في السوق العامة.

جاء ذلك بعد ظهورها الرائد في السوق

ارتفعت أسهم ريفيان بنسبة 57 في المئة في أول يومين لها في بورصة ناسداك. ويمتلك رئيسها التنفيذي، الذي أسس الشركة في عام 2009، نحو 17.6 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار دولار.

وكتب الرئيس التنفيذي للشركة في نشرة الاكتتاب العام الأولي لريفيان: بدأنا التفكير في أجزاء الشاحنة وسيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر لأنها أتاحت لنا فرصة هائلة لإظهار كيف يمكن لمركبة نظيفة وتركز على التكنولوجيا أن تقضي على التنازلات التي كانت مقبولة منذ فترة طويلة.

وأضاف: أردنا ترسيخ علامتنا التجارية من خلال تقديم الكفاءة عبر الطريق والقدرة عبر الطرق الوعرة والمنفعة الوظيفية وتحسين المنتجات التي لم تكن موجودة في السوق.

واستقطبت ريفيان العديد من موظفي تيسلا السابقين، بما في ذلك المهندسين الرئيسيين الذين ساعدوا في بناء Model 3.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها ماسك من ريفيان. وغرد الشهر الماضي قائلًا: النماذج الأولية تافهة مقارنة بتوسيع نطاق الإنتاج وسلسلة التوريد. إذا تم حل هذه المشكلات، فإن تحقيق هامش إجمالي إيجابي هو الكابوس التالي. يؤدي تشغيل خط مركبات جديد ثان قبل نجاح الأول إلى تقسيم الموارد وتضخيم احتمالية الفشل.

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