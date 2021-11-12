كيفية إيقاف تصوير Macro التلقائي في آيفون 13 برو

تأتي هواتف آيفون 13 برو و برو ماكس مع كاميرا خاصة بتصوير Macro، وكانت آبل تعمل على التحويل التلقائي إلى هذه العدسة دون تدخل من المستخدم.

ونتيجةً لذلك يتم التقاط بعض الصور المعتادة عبر إستخدام عدسة Macro، وبالتالي كانت تبدو الصور سيئة أو غير واضحة.

ولكن أضافت آبل إلى تحديث iOS 15.1 خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بإغلاق هذه العدسة يدويًا.

وبالتالي تم حل هذه المشكلة وأصبحت في حاجة لتفعيل أو إغلاق العدسة يدويًا لتتمكن من إلتقاط الصور كما ترغب.

خطوات إغلاق خاصية تصوير Macro التلقائي

يجب أن يعمل هاتفك بنظام iOS 15.1 حتى تتمكن من إستخدام هذه الطريقة، كما يجب أن يكون آيفون 13 برو أو برو ماكس.

وتحتاج في البداية للتوجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بالهاتف، ومن ثم تختار إعدادات الكاميرا.

وبعد ذلك تتوجه إلى الجزء السفلي في قائمة الإعدادات حتى تجد خاصية تصوير Macro التلقائي وتقوم بإغلاقها.

وإذا كنت ترغب في التقاط الصور عبر عدسة Macro للتقريب البصري، فإنك تحتاج إلى التوجه لتطبيق الكاميرا ومن ثم اختيار عدسة 0.5 وتقريب الهاتف كثيرًا من الشيء الذي ترغب في تصويره حتى تعمل هذه الخاصية.

ويمكنك أن تزيد من جودة الصور الملتقطة عبر عدسات آيفون 13 برو من خلال إغلاق التصحيح التلقائي للعدسة.

ويعمل التصحيح التلقائي للعدسة على إزالة تأثيرات العدسة Lens Flare الناتجة عن التقاط صورة لمصدر الضوء مباشرةً.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بآيفون ومن ثم اختر إعدادات الكاميرا وقم بإغلاق خاصية Lens Correction.

وعندما تقوم بإغلاق هذه الخاصية، فإنك تحتاج إلى الضغط على زر التركيز الخاص بالصورة، وذلك عبر الضغط على الشيء الذي ترغب في تصويره.

العدسات المستخدمة في آيفون 13 برو

تأتي هواتف آيفون 13 برو مع ثلاثة عدسات في الكاميرا الخلفية، وتقدم كل عدسة استخدامًا مختلفًا عن العدسة الأخرى.

وتأتي جميع العدسات بالمستشعر نفسه، لذلك فإن جميع الصور الناتجة عن هذه العدسات تبدو واضحة ومناسبة للغاية.

وتوجد عدسة معتادة للتصوير المعتاد، بالإضافة إلى عدسة واسعة للغاية لإلتقاط الصور بزاوية واسعة بالإضافة إلى عدسة تقريب بصري لالتقاط الصور Portarit.

كما يوجد مستشعر LiDAR الذي يعمل على التقاط البعد البؤري المناسب للصورة ويساعد في تقنيات الواقع المعزز.

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