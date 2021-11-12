إنستاجرام تقدم للمبدعين ما يصل إلى 35000 دولار

تقدم منصة إنستاجرام مبالغ ضخمة من المال لصناع المحتوى مقابل نشر مقاطع فيديو عبر Reels. وأعلنت المنصة عن برنامج المكافآت لـ Reels في شهر يوليو عندما قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن الشركة تدفع مليار دولار لصناع المحتوى حتى عام 2022.

وسلطت التقارير الضوء على المقدار الدقيق الذي يتم تقديمه لصانع المحتوى الفردي مقابل Reels، وكم عدد المشاهدات التي يحتاج للحصول عليها من أجل الحصول على الحد الأقصى من المكافآت.

وقد يحصل صانع المحتوى على ما يصل إلى 35000 دولار إذا حصل فيديو Reels على 58.31 مليون مشاهدة في شهر واحد.

وفي الوقت نفسه، ورد أن صغار صناع المحتوى عرض عليهم مبالغ أكثر تواضعًا. وقيل إن صانع محتوى لديه نحو 52 ألف متابع عبر المنصة قد عرض عليه ما يصل إلى 1000 دولار. كما عرض على آخرين مبالغ تصل إلى 600 دولار أو 800 دولار.

وتتزايد هذه المكافآت بمرور الوقت. وعرض مؤخرًا على صانع محتوى لديه 24 ألف متابع مبلغ 8500 دولار مقابل 9.28 ملايين مشاهدة. تم تقديم نفس العرض لشخص آخر لديه 15 ألف متابع.

ولا يبدو أن هناك أي قواعد ثابتة حول كيفية توافق مبالغ المدفوعات مع أعداد المتابعين. وأوضحت المنصة أن البرنامج لا يزال في مراحله الأولى، وأنها لا تزال تجرب التنسيق.

مقابل نشر مقاطع فيديو عبر Reels

قالت الشركة: نحن نواصل اختبار المدفوعات بينما نطرحها للمزيد من صناع المحتوى. نتوقع تذبذبها في البداية.

وتقدم كل من يوتيوب وسناب شات حوافز لصناع المحتوى. وأعلنت يوتيوب في شهر أغسطس أنها تدفع ما يصل إلى 10000 دولار شهريًا لمقاطع الفيديو الشهيرة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت سناب شات في الشهر الماضي عن تحديات Spotlight، التي تقدم مكافآت متنوعة لتحفيز إنشاء مقاطع الفيديو. وتقول سناب شات إن مجموعات جوائزها تتراوح عادة من 1000 دولار إلى 25000 دولار.

وهناك تفسير محتمل لمخططات المكافآت الخاصة بهذه المنصات يتمثل في أن هذه المنصات تنظر بحذر إلى زيادة شعبية تيك توك.

ولا يبدو من قبيل المصادفة أن العديد من مخططات المكافآت تركز على خدمات الفيديو القصيرة التي تشبه كل منها تيك توك.

ومن جانبها، يبدو أن تيك توك غير منزعجة من مقدار الأموال التي يتم طرحها من قبل منافسيها. وأعلنت في أواخر شهر سبتمبر أنها تجاوزت علامة المليار مستخدم نشط شهريًا.

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