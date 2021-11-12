إنستاجرام تقدم تأثيرات تحويل النص إلى كلام لـ Reels

أضافت منصة إنستاجرام ميزتين إلى Reels، هما تحويل النص إلى كلام وتأثيرات صوتية. وهذه الميزات شائعة عبر منصة تيك توك. ولكن يمكن الآن لصناع المحتوى استخدامها عبر المنصة المملوكة لشركة ميتا أيضًا.

وكان من الواضح أن إنستاجرام تحاول جذب مستخدمي تيك توك عندما أطلقت تنسيق الفيديو القصير المسمى Reels.

ويمثل هذا جهدًا آخر من إنستاجرام لمواكبة تيك توك عندما يتعلق الأمر بالفيديو القصير، حيث تقدم المنصة المملوكة لشركة ميتا مكافآت كبيرة لتحفيز صناع المحتوى.

وتعد ميزة تحويل النص إلى كلام ضرورية للوصول، حيث تساعد المكفوفين وضعاف البصر على فهم النص المكتوب.

ولكن مقاطع الفيديو التي تحتوي على هذه الأصوات الروبوتية أصبحت شائعة بشكل عبر تيك توك لدرجة أن الممثلة الصوتية التي تقف وراء الميزة رفعت دعوى قضائية ضد الشركة لأنها لم تمنحها الإذن باستخدام تسجيلاتها.

وبعد أن رفعت الدعوى القضائية، غيرت تيك توك الصوت وراء الميزة.

وغالبًا ما يستخدم صناع المحتوى التعليقات الصوتية لتحويل النص إلى كلام ليس لمزايا إمكانية الوصول. ولكن لأنه قد يكون من المضحك أن يكون لديك صوت رتيب محوسب يروي المحتوى.

ويمكن العثور على أداة تحويل النص إلى كلام داخل أداة النص في كاميرا Reels. وبمجرد تسجيل مقطع فيديو أو تحميله، انتقل إلى المعاينة لإضافة نص.

كلاهما من الميزات الشائعة عبر تيك توك

بمجرد إضافة النص، تظهر فقاعة نصية أسفل الشاشة، مما يتيح للمستخدمين تحديد الوقت عندما يريدون ظهور هذا الجزء من النص.

ولكن يمكنك الآن النقر فوق الأيقونة الثلاثية النقاط لفتح قائمة لكل فقاعة نصية، التي تمنحك خيار إضافة نص إلى التعليق الصوتي للكلام.

وهناك خياران للصوت للاختيار من بينهما. ولكن المؤثرات الصوتية تتيح لك أن تصبح أكثر إبداعًا مع فيديوهات Reels.

وتتيح لك هذه الميزات تعديل الصوت أو التعليق الصوتي في منشورك. ولمشاهدة هذه التأثيرات، يمكنك النقر على النوتة الموسيقية بمجرد تسجيل Reels لفتح أداة مزج الصوت. وترى بعد ذلك قائمة التأثيرات التي تتيح لك تعديل الصوت في Reels أو التعليق الصوتي.

ويتم طرح الميزات الجديدة الآن لمستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة. وتأمل المنصة من خلال هذه الميزات في جذب أولئك الذين ترددوا في استخدام Reels بسبب غيابهم.

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