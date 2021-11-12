إتش تي سي تضيف ميزات جديدة لنظارة Vive Focus 3

تضيف شركة إتش تي سي بعض التحديثات الكبيرة إلى نظارة الواقع الافتراضي Vive Focus 3، بهدف جعلها أفضل لألعاب الواقع الافتراضي الكبيرة والمتعددة اللاعبين المجانية.

وتضيف Vive Focus 3 – وهي نظارة رأس لاسلكية لا تركز على المستهلك بسعر 1300 دولار – ميزة جديدة تسمى الترفيه القائم على الموقع، أو وضع LBE.

ويعمل وضع LBE على توسيع مسافة تتبع نظارة الرأس بشكل كبير إلى 1089 مترًا مربعًا. وفي الوقت نفسه، تتيح ميزة إضافية تسمى مشاركة الخريطة لنظارات رأس متعددة مشاركة نفس العالم الافتراضي في نفس الموقع.

وتعني هذه الميزات معًا أن Vive Focus 3 يمكنها دعم جلسات الواقع الافتراضي الجماعية التي تجدها في مساحة أركيد مجانية غامرة مثل Zero Latency أو The Void.

وأضافت إتش تي سي أيضًا بعض الخيارات الأخرى. وهناك وضع يقوم بمعايرة نظارة الرأس فورًا عندما يضعها مستخدم جديد بدلاً من طلب عملية إعداد مختصرة، وهي مصممة للمساعدة في وضع الأشخاص في التجارب بسرعة أكبر.

ويسمح وضع المعايرة الإضافي لنظارة الرأس بتتبع الأشياء إلى جانب وحدة التحكم في Vive Focus 3، بما في ذلك قرص Vive Tracker. وتدعم نظارة الرأس قريبًا معيار WiFi 6E.

وتوفر قدرة WiFi 6E مجموعة واسعة من الفوائد. ويتضمن ذلك زمن وصول منخفض ونطاق ترددي أعلى لبث VR مع تدخل أقل للشبكة اللاسلكية.

ويسمح نطاق التردد الأوسع أيضًا بمضاعفة عدد الأجهزة بقنواتها المخصصة. وقالت الشركة إن نظارة الرأس تحتوي على الأجهزة اللازمة للمعيار. نتيجة لذلك لا توجد تكلفة إضافية على مالك النظارة للاستفادة من هذه الوظيفة.

الميزات مصممة للتطبيقات المستندة إلى الموقع

غالبًا ما يعتمد الترفيه في الواقع الافتراضي المستند إلى الموقع – وهو النوع الذي يتحرك فيه المستخدمون في ساحة فعلية حقيقية مع أشخاص آخرين بدلاً من الوقوف في مساحة ثابتة – على توصيل نظارة الرأس مثل HTC Vive بأجهزة الحاسب المحمولة القابلة للحمل على الظهر.

وتعاني هذه الطريقة من عدة عيوب، مثل يستغرق الأشخاص وقتًا لوضع الأجهزة على الظهر، وقد لا تتناسب أحزمة التثبيت على الظهر بعض المستخدمين، وتجعل التجربة أقل راحة للجميع.

وتتطلب الكثير من نظارات الرأس أيضًا منارات تتبع خارجية التي يجب أن يتم إعدادها فوق رأسك. كما يمكن أن يتم حظرها عن طريق الخطأ من قبل لاعبين آخرين.

ويمكن للأنظمة المستقلة بالكامل التي تتضمن كاميرات التتبع وقوة الحوسبة في نظارة الرأس تغيير ذلك. وكانت متاحة منذ بضع سنوات فقط، وأهمها Oculus Quest التي تهدف في المقام الأول إلى الاستخدام المنزلي.

وتتمتع Vive Focus 3 بميزة مماثلة تم تعيينها لـ Oculus Quest. ولكن مصممة خصيصًا للشركات. ويعزز هذا التحديث تواجد إتش تي سي منذ فترة طويلة في سوق الترفيه القائم على مواقع الواقع الافتراضي وسوق الألعاب.

ويمكن أيضًا أن تجعل ألعاب الواقع الافتراضي، التي عانت أثناء جائحة فيروس كورونا، أماكن أكثر متعة وملاءمة للزيارة.

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