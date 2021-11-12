أمازون تتيح لك مشاركة المقاطع من Prime Video

أعلنت شركة أمازون أنها تتيح لك بسهولة مشاركة مقاطع الفيديو التي تعرض ما يصل إلى 30 ثانية من بعض محتوى خدمة Prime Video مباشرة من تطبيق آيفون الخاص بها.

وتكون الميزة متاحة فقط لعدد محدود جدًا من العروض في البداية. ولكن السماح للمستخدمين بمشاركة الفيديو من العروض هو موقف مختلف تمامًا عن الموقف الذي يعرضه بعض موفري البث الآخرين.

ووفقًا للبيان الصحفي للشركة، تتوفر ميزة مشاركة الفيديو عبر أجهزة iOS. وعندما تشاهد عرضًا، يظهر زر مشاركة المقطع جنبًا إلى جنب مع باقي عناصر التحكم. ويؤدي النقر عليه إلى إنشاء مقطع فيديو مدته 30 ثانية.

ويمكنك بعد ذلك ضبطه للتأكد من احتوائه على جزء العرض الذي تحاول مشاركته. ويمكنك مشاركته باستخدام ميزة المشاركة المضمنة من آبل، أو إرساله إلى صديق عبر iMessage، أو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعندما سئل متحدث باسم أمازون عما إذا كانت الميزة تتوفر عبر أندرويد، قال إن مشاركة المقطع متاحة حاليًا لمستخدمي آيفون فقط مع الإصدار 8.41 (أو الأحدث) من تطبيق Prime Video.

ومن المفترض أن تضيف أي خدمة بث مثل هذه الميزة، إذ يحب المشاهدون مشاركة مقاطع من العروض التي يشاهدونها، ويعد القيام بذلك في الأساس تسويقًا مجانيًا لهذا العرض.

يمكنك الآن مساعدة أمازون في التسويق إذا كان لديك iOS

مع ذلك، فإن منافسي أمازون مثل نتفليكس و Hulu يسيرون في الاتجاه المعاكس تمامًا. وعندما تلتقط لقطة شاشة أثناء مشاهدة أحد عروضهم، يتم حجب محتوى الفيديو، مما يترك لك الترجمة فقط إذا قمت بتشغيلها.

وفي حين أن هذا ربما يكون تكتيكًا مفهومًا لمحتوى الطرف الخارجي للعروض الأصلية التي تقدمها خدمات البث نفسها (تحتوي ميزة تنزيل نتفليكس أيضًا على بعض القيود على العروض التي يمكنك تنزيلها)، يبدو الأمر وكأنه فرصة ضائعة للسماح للأشخاص بالتسويق لهم.

وتقول أمازون إنه يمكنك مشاركة المقاطع من The Wilds و Invincible و Fairfax والموسم الأول من The Boys في البداية. ولكن تضيف المزيد من الأفلام والعروض لاحقًا.

ومن غير الواضح ما إذا كان بالإمكان الحصول على هذه الميزة لأي محتوى بخلاف محتوى أمازون عبر Prime Video في المستقبل.

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