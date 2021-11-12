أفضل تطبيقات ماك لتعديل الصور والصوت و الفيديو

تعتبر تطبيقات ماك أحد أفضل التطبيقات التي يمكنك إستخدامها لتعديل مقاطع الصور والفيديو والصوت أيضًا.

كما أن حواسيب ماك تمتاز بقدرة كبيرة على التعامل مع الملفات الكبيرة وإنتاجها بشكل سريع دون الحاجة لقوة كبيرة.

ونتيجةً لذلك فإن الكثير من العاملين المحترفين بمجال تعديل الصور والصوت والفيديو يفضلون إستخدام تطبيقات ماك بدلًا من ويندوز.

ويمكنك إستخدام أحد هذه التطبيقات لتعديل الصور أو الصوت أو الفيديو عبر حواسيب ماك الخاصة بك.

لابد من أنك سمعت أو إستخدمت تطبيقات فوتوشوب ولايت روم سابقًا، وذلك حتى إن لم تكن عاملًا في مجال تعديل الصور.

وتعتبر هذه التطبيقات أفضل التطبيقات عندما يتعلق الأمر بتعديل الصور أو إضافة اللمسات الأخيرة عليها قبل نشرها.

ويمكنك استخدام هذه التطبيقات مجانًا لمدة شهر ضمن حزمة التطبيقات الكاملة من الشركة، كما أنك تستطيع الاشتراك في حزمة التطبيقات الفوتوغرافية بسعر 10 دولار للشهر الواحد- وهي أفضل قيمة مقابل سعر -.

حزمة تطبيقات Affinity

تضم هذه الحزمة مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل Publisher و Designer و Photo، وتعتبر أحد أفضل بدائل فوتوشوب.

وعلى الرغم من أن حزمة تطبيقات Affinity هذه لا تمتلك شهرة فوتوشوب، إلا أنها تمتلك مجموعة قوية من الأدوات تجعلها قادرة على المنافسة.

ويمكنك شراء كل تطبيق منفردًا في حزمة Affinity بسعر 55 دولار تقريبًا، وهذا يعني أكثر من 150 دولار للثلاثة تطبيقات.

يعتبر هذا لتطبيق أحد أفضل تطبيقات تسجيل الصوت الموجودة لأجهزة ماك بشكل عام، وتستطيع تسجيل الصوت عبره من أي مصدر.

كما يمكنك تسجيل الصوت الناتج عن التطبيقات الموجودة في حاسوبك، لذلك إن كنت ترغب في تسجيل إجتماع ما فإنك تستطيع فعل ذلك عبر Audio Hijack.

ويمتاز التطبيق بجودة التسجيل المرتفعة ونقاء الصوت، لذلك يفضل البعض استخدامه مع الميكروفونات الخارجية.

ويمكنك استخدام التطبيق مجانًا للتسجيل أقل من 10 دقائق، أما أكثر من ذلك فإنك تحتاج لشراء التطبيق.

يسمح لك هذا التطبيق بإستخدام كاميرا الآيفون الخاصة بك بدلًا من كاميرا ويب للمحادثات الفيديو عبر حاسوبك.

ونتيجةً لذلك فإنك تحصل على جودة صورة في محادثات الفيديو أفضل بكثير من تلك الناتجة عن كاميرا الحاسوب مهما كان نوعها.

ولكن لا تدعم تطبيقات آبل هذا التطبيق، لذلك فإنه لن يعمل مع تطبيق Facetime أو Safari مباشرةً.

ويمكنك تجربة التطبيق واستخدامه مجانًا، كما تستطيع الترقية للنسخة الاحترافية بسعر 80 دولار.

تم تطوير هذا التطبيق من قبل شقيقين في ليتوانيا، وهو يأتي بديلًا لتطبيقات Affinity أو فوتوشوب لتعديل الصور.

ويعتمد التطبيق بشكل كبير في تقنياته على تقنيات مفتوحة المصدر وخاصة بحواسيب ماك تحديدًا دون الويندوز.

وعلى الرغم من كون واجهة التطبيق أبسط وأسهل في التعلم من التطبيقات الأخرى الإحترافية، إلا أنه يقدم أداءً جيدًا في تعديل الصور.

ويوفر لك التطبيق جميع الأدوات التي تحتاجها من أجل تعديل الصور بإحترافية كبيرة كأنك تستخدم فوتوشوب.

ويمكنك شراء التطبيق عبر متجر تطبيقات ماك بسعر 40 دولار، وهو يدفع لمرة واحدة دون أي إشتراكات لاحقة.

يعرف هذا التطبيق بكونه واجهة لتنظيم مقاطع الفيديو والصور التي تمتلكها، حيث تستطيع عبر هذا التطبيق تنظيمها في واجهة تشبه تطبيقات البث.

وبالتالي يمكنك رؤية كل ما تمتلكه من مقاطع فيديو أو أفلام أو مسلسلات مباشرةً عبر واجهة هذا التطبيق.

كما يستطيع التطبيق بث المحتوى وتحويل حاسوبك إلى خادم لبث المحتوى لأي جهاز آخر تمتلكه سواءً كان تلفاز ذكي أو غيره.

ويمكنك إستخدام التطبيق بشكل كامل مجانًا، ولكن هناك بعض المميزات المحصورة للمشتركين مثل إمتلاك أكثر من مستخدم وغيرها.

يمكنك أن تفكر في هذا التطبيق كأنه متجر تطبيقات موازي لمتجر تطبيقات آبل المعروف، حيث تستطيع عبر الاشتراك فيه تحميل الكثير من التطبيقات المتنوعة والمختلفة.

وتأتي جميع التطبيقات الموجودة في المتجر مقابل اشتراك شهري واحد يدفع للخدمة، حيث تحتاج لدفع 10 دولار شهريًا.

ويضم المتجر الكثير من التطبيقات المتنوعة والمختلفة لتعديل مقاطع الفيديو وتصويرها، حيث تحتاج للبحث عن هذه التطبيقات بنفسك.

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