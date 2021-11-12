أفضل بطاقات التسجيل لأجهزة إكس بوكس

تأتي أجهزة إكس بوكس مزودة بخاصية تسجيل داخلية، حيث تستطيع أستخدامها لتسجيل مقاطع الألعاب.

ولكن لا توفر لك هذه الخاصية إستخدامًا احترافيًا لخاصية تسجيل الألعاب، حيث تمتلك حدًا أقصى لمدة التسجيل.

ونتيجةً لذلك لا يفضل الكثير من محبي الألعاب وصانعي المحتوى المختصين بالألعاب إستخدام هذه الخاصية.

وقامت الشركات الخارجية بتطوير بطاقات يمكنك أستخدامها لتسجيل الألعاب مباشرةً من جهاز إكس بوكس إلى حاسوبك أو أي جهاز آخر خارجي.

ويمكنك الإعتماد على هذه البطاقات للحصول على جودة أعلى في التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل لفترات غير محدودة.

أفضل بطاقة بشكل عام لأجهزة إكس بوكس Series X

تأتي هذه البطاقة تحت آسم Elegato 4K60 Pro Mk.2، وهي بطاقة إحترافية في المقام الأول.

ويتم تركيب هذه البطاقة داخل حاسوبك المكتبي، حيث تستخدم إحدى منافذ PCi Express في اللوحة الأم.

وهذا يعني أنها لن تعمل مع الحواسيب المحمولة نهائيًا، وتستطيع هذه البطاقة تسجيل المقاطع من أجهزة إكس بوكس بدقة 4K ومعدل تحديث إطارات 60 إطار في الثانية.

وتمتاز البطاقة بتطبيق خاص بها متميز وسهل الاستخدام وتستطيع الاستفادة منه لتسجيل المقاطع لفترات طويلة.

ولكن يجب أن تلاحظ أن حجم مقاطع 4K\60 إطار في الثانية كبير قليلًا، لذلك يجب أن تمتلك المساحة المناسبة له.

أفضل بطاقة لا تحتاج إلى حاسوب

تحتاج أغلب بطاقات التسجيل الخارجية إلى حاسوب لتتصل به إما عبر منفذ USB أو يتم تركيبها داخل الحاسوب.

ولكن لا تحتاج بطاقة AverMedia Live Gamer Potrablge 2 إلى الإتصال بحاسوب محمول أو مكتبي.

وتستطيع هذه البطاقة تسجيل المقاطع مباشرةً إلى بطاقات الذاكرة الخارجية عبر منفذ الذاكرة الموجود فيها.

ويمكنك تحديد نوع التسجيل، إذا كنت ترغب في التسجيل إلى بطاقة الذاكرة أو كنت ترغب في تسجيلها للحاسوب.

ويمكن للبطاقة تسجيل المقاطع حتى دقة 4K، ولكن يجب أن تلاحظ حجم المقاطع الكبير وبالتالي تزويد البطاقة بمساحة كافية.

أفضل بطاقة تسجيل خارجية

تعمل هذه البطاقة عبر توصيلها بالحاسوب المحمول بمنفذ USB، وبعد ذلك تسجيل المقاطع مباشرةً من جهاز إكس بوكس إلى الحاسوب المحمول.

وتستطيع هذه البطاقة تسجيل مقاطع الألعاب حتى دقة 4K بمعدل تحديث إطارات 60 إطار في الثانية.

كما يمكنك تسجيل مقاطع الألعاب بدقة 1080 بيكسل ومعدل إطارات 240 إطار في الثانية إذا كنت ترغب في ذلك.

وتدعم البطاقة تقنية 7.1 للمخارج الصوتية، وذلك حتى تستفيد من جودة الصوت الناتجة من جهاز إكس بوكس الخاص بك.

ويمكنك بدء البث المباشر عبر إستخدام هذه البطاقة وتوصيلها بالتطبيقات اللازمة، وتحتاج البطاقة لمنفذ USB يدعم تقنية ThunderBolt 3 لتعمل بكامل قوتها.

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