Vizio تربح من الإعلانات ضعف ما تجنيه من بيع التلفاز

أصدرت الشركة المصنعة للتلفاز Vizio أحدث تقرير عن أرباحها، وكشفت أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حقق قطاع Platform Plus الذي يتضمن الإعلانات وبيانات المشاهدين ربحًا إجماليًا قدره 57.3 مليون دولار.

وهذا يمثل أكثر من ضعف مقدار الربح الذي حققته من بيع أجهزة مثل أجهزة التلفاز، الذي بلغ 25.6 مليون دولار، بالرغم من أن مبيعات الأجهزة تجذب المزيد من الإيرادات بشكل كبير.

وعندما قدمت Vizio إيداع الاكتتاب العام، وصفت الفرق بين القسمين. وفي حين أن الأجهزة سهلة الفهم، فإن Platform Plus أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

ويتعلق قطاع Platform Plus بالأموال التي يتم جنيها من بيع مواضع الإعلانات عبر شاشات التلفاز، والصفقات الخاصة بالأزرار الموجودة عبر أجهزة التحكم عن بعد، والإعلانات التي يتم تشغيلها عبر قنوات البث، وعمولتها من الاشتراكات، وبيانات المشاهد التي تتبعها وتبيعها كجزء من برنامج InScape.

وتقول الشركة إن شحنات أجهزة التلفاز تراجعت إلى 1.4 مليون في عام 2021 مقارنة بـ 2.1 مليون في عام 2020. بانخفاض 36 في المئة.

وهذا الارتفاع في عائدات Platform Plus، التي ارتفعت بنسبة 136 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ساعد الشركة في تعويض الفارق حيث انخفضت الأرباح من أجهزة التلفاز مقارنة بالعام الماضي.

وأثرت سلسلة التوريد والمشاكل اللوجستية التي تؤثر في العديد من الشركات بشكل كبير على Vizio أيضًا. ولكن الشركة قالت إنها تعمل مع شركائها من الأطراف الخارجية للمساعدة في ذلك.

بيع الإعلانات من الأعمال التجارية الكبيرة لشركة Vizio

تتزايد الأرقام في عدد حسابات SmartCast النشطة التي تجاوزت الآن 14 مليونًا ومقدار الأموال التي تجنيها من كل مستخدم في المتوسط.

وتضاعف هذا الرقم تقريبًا عن العام الماضي، حيث انتقل من 10.44 دولارات إلى 19.89 دولار. وتأتي نسبة 77 في المئة من هذه الأموال من الإعلانات. والمساهم الأكبر التالي هو الأموال التي تجنيها من بيع بيانات Inscape حول ما يشاهده الناس.

ويشار إلى أن Vizio ليست صانعة التلفاز الذكي الوحيدة التي تعمل في مجال الإعلان. إذ تكسب Roku في المتوسط ​​40 دولار شهريًا لكل مستخدم، أو أكثر من ضعف ما تجنيه Vizio.

وتخطط Vizio لبناء نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق، الذي يتم طرحه للمستهلكين العام المقبل.

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