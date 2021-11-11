iOS 15.2 يطمس الصور العارية بالنسبة للأطفال

يضيف أحدث إصدار تجريبي من iOS 15.2 من شركة آبل ميزة Communication Safety إلى تطبيق الرسائل.

وتم تصميم ميزة Communication Safety لحماية الأطفال من الصور غير الملائمة عن طريق مسح الصور الواردة والصادرة بحثًا عن مواد جنسية صريحة.

ويتم تعتيم أي صور تتوافق مع هذا الوصف، ويتم تحذير الطفل بشأن محتوياتها وإبلاغه بأنه لا بأس في عدم مشاهدتها.

كما تم تصميم الميزة، التي ترتبط بنظام مشاركة العائلة الحالي من آبل، لتقديم الموارد للأطفال المتضررين حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة.

ويحتوي إصدار الميزة التي تم إصدارها في أحدث إصدار تجريبي من iOS 15.2 على اختلاف جوهري واحد عما أعلنته الشركة في الأصل في شهر أغسطس، حيث لن ترسل إشعارات إلى الوالدين إذا قرر الطفل عرض صورة جنسية صريحة.

ويمكن أن تقدم الميزة في شكلها الأصلي مشكلات تتعلق بالسلامة عندما يكون أحد الوالدين عنيفًا أو مسيئًا.

ويكون لدى الأطفال بدلاً من ذلك خيار تنبيه شخص يثقون به بشأن صورة تم الإبلاغ عنها، وأن هذا الاختيار منفصل عن اختيار ما إذا كان يتم إلغاء التعتيم وعرض الصورة.

ويتم إجراء عمليات التحقق عبر الجهاز، ولا تؤثر في التشفير التام بين الأطراف. ولا يترك الجهاز أي مؤشر على اكتشاف العري. وليس لدى الشركة حق الوصول إلى الرسائل.



وتم الإعلان عن ميزة Communication Safety في الأصل في شهر أغسطس كجزء من ثلاث ميزات مصممة لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها تؤجل تقديم الميزات في الشهر التالي ردًا على الاعتراضات التي أثارها المدافعون عن الخصوصية.

لكن لم يعد يتم إخطار الوالدين

تختلف Communication Safety عن ميزة اكتشاف صور الاعتداء الجنسي على الأطفال CSAM. التي تمسح صور آيكلاود للمستخدم مع الإبلاغ عن المحتوى المسيء لمشرفي آبل.

وتسببت هذه الميزة في الجزء الأكبر من الاحتجاج من قبل دعاة الخصوصية. وهناك أيضًا تحديث قادم إلى بحث سيري مصمم لتقديم موارد إذا كان المستخدم يبحث عن مواضيع تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وليس من الواضح حاليًا متى يتم التخطيط لإصدار هاتين الميزتين. ولم ترد تقارير عن ظهورهما في برنامج آبل التجريبي العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزات المضافة إلى الإصدار التجريبي الأحدث من iOS 15.2 لا يزال من الممكن أن تتغير بشكل كبير قبل إصدارها الرسمي. وقد تتم إزالتها من التحديث بالكامل.

وتشمل الميزات الجديدة الأخرى التي وصلت في أحدث إصدار تجريبي ميزة مسح AirTag يدويًا. بالإضافة إلى خيار تمرير بيانات آيكلاود إلى أحد أفراد أسرتك في حالة وفاتك.

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