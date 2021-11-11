نتفليكس تجلب تقنية البث AV1 إلى أجهزة التلفاز

أعلنت شركة نتفليكس عن دعمها لتقنية البث AV1 عبر بعض أجهزة التلفاز المحددة في البداية. وتتضمن هذه القائمة أي تلفاز متصل بجهاز PS4 Pro. نتيجة لذلك إذا كان لديك أحد هذه الأجهزة، فإن بإمكانك تجربة تقنية البث AV1.

ونشرت الشركة هذه المجموعة من الأجهزة المدعومة:

أجهزة UHD الذكية لعام 2020 من سامسونج المحددة.

Samsung 2020 UHD QLED الذكية المحددة.

Samsung 2020 8K QLED الذكية المحددة.

The Frame 2020 الذكية من سامسونج.

The Serif 2020 الذكية من سامسونج.

أجهزة تلفزيون Samsung The Terrace 2020 الذكية.

أي تلفزيون متصل بجهاز PS4 Pro يبث عبر تطبيق نتفليكس.

أجهزة Amazon Fire TV محددة التي تعمل بنظام Fire OS 7 وما فوق.

أجهزة Android TV محددة التي تعمل بنظام التشغيل Android OS 10 وما فوق.

وقالت الشركة في تدوينة: نعمل مع شركاء خارجيين لتمكين المزيد والمزيد من الأجهزة لتقنية البث AV1. نتيجة لذلك نأمل أن يكون المزيد من الأجهزة متوافقة قريبًا. وتقول الشركة أيضًا إنها تستكشف إمكانية بث AV1 باستخدام HDR.

ويمكن لتقنية البث AV1 الاعتماد على معالجات حديثة عالية الطاقة لبث فيديو بجودة أفضل مع ضغط أكبر من برامج ترميز الفيديو الأخرى.

نتفليكس استخدمت AV1 لأول مرة عبر أندرويد

في اختبار الشركة، لاحظت أن تقنية البث AV1 تقدم مقاطع فيديو عالية الجودة بنفس معدل البت مثل التنسيقات الأخرى. كما أن المختبرين شهدوا انخفاضًا ملحوظًا أقل في جودة الفيديو.

ولكن من المحتمل ألا يكون الدافع وراء هذه الخطوة هو أداء البث الأفضل. وبالنظر إلى أن تقنية البث AV1 هي مفتوحة المصدر، فلن تضطر الشركة أيضًا إلى دفع رسوم لاستخدامها.

وتتمتع تقنية البث AV1 بدعم صناعي واسع النطاق ويديره التحالف من أجل الإعلام المفتوح AOMedia، الذي يتضمن أعضاء مثل آبل وأمازون وميتا وجوجل ومايكروسوفت ونتفليكس وسامسونج والمزيد.

ودعمت الشركة تقنية البث AV1 لأول مرة في تطبيقها لنظام أندرويد في شهر فبراير 2020. وروجت في ذلك الوقت إلى بث أفضل باستخدام AV1، قائلة إنها شهدت تحسنًا بنسبة 20 في المئة في الضغط مقارنةً ببرنامج الترميز VP9.

علاوة على ذلك قالت الشركة في تدوينة الإعلان عن الخبر: إن هدفها هو طرح AV1 عبر جميع منصاتها. وذلك دون تحديد جدول زمني للوقت الذي قد تصل فيه تقنية البث AV1 عبر الأجهزة الأخرى.

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