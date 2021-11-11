مايكروسوفت تتيح لك تثبيت ألعاب الحاسب بحرية

تسمح شركة مايكروسوفت لمستخدمي ويندوز بتثبيت ألعاب الحاسب من متجرها أو Xbox Game Pass ضمن أي حاسب شخصي في أي مجلد من اختيارهم مع وصول غير مقيد.

وتتيح هذه الخطوة للاعبين عبر أجهزة الحاسب بالوصول إلى مجلدات الألعاب وتعديلها بحرية. أو السماح لمستخدمي ويندوز بنقل الألعاب بحرية إلى أي مجلدات أو أقراص من اختيارهم.

وتعتبر التغييرات جزء من تحديث تطبيق إكس بوكس لنظام التشغيل ويندوز الذي يتم اختباره داخليًا حاليًا. ويعالج تحديث تطبيق إكس بوكس المشكلة التي تتمثل في تثبيت الألعاب من Xbox Game Pass للحاسب الشخصي.

ويواجه اللاعبون مشكلات مع متجر مايكروسوفت أو مجلد WindowsApps المقيد، أو مجرد عدم القدرة على التحكم الكامل في مكان تثبيت الألعاب.

وبينما دعمت مايكروسوفت تعديلات لألعاب معينة في متجرها سابقًا، فإن فتح الوصول إلى المجلد للألعاب يمكن الآن المزيد من الألعاب لدعم التعديلات دون حاجة اللاعبين إلى تمكين ذلك في الألعاب.

وقام متجر مايكروسوفت تقليديًا بتقييد الوصول إلى مكان تثبيت الألعاب باستخدام أذونات المجلد المستندة إلى ويندوز التي تجعل من الصعب نسخ الألعاب احتياطيًا أو نقلها بحرية.

وتعد هذه مشكلة إذا احتجت في أي وقت إلى إعادة تثبيت ويندوز وقمت بتثبيت الألعاب عبر قرص ثانوي. أو إذا قمت بإلغاء تثبيت لعبة مثبتة من متجر مايكروسوفت ولا تزال تستخدم مساحة القرص.

متجر مايكروسوفت أصبح أقرب إلى Steam بالنسبة للألعاب

تتيح مشغلات ألعاب الحاسب الأخرى مثل Steam للاعبين نسخ الألعاب احتياطيًا واستعادتها والتحقق منها.

ويتضمن تحديث تطبيق إكس بوكس الجديد خيارًا للتحقق من الملفات وإصلاحها، التي من المفترض أن تستخدم لدعم نسخ الألعاب احتياطيًا.

وهناك أيضًا خيارات جديدة لاستعراض مكان تثبيت الملفات. وتغيير القرص حيث تم تثبيت الألعاب. واختيار مجلدات مخصصة للتثبيت.

وأكدت الشركة نهجها الأكثر انفتاحًا لتثبيت ألعاب الحاسب من متجرها.

وقال جيسون بومونت، مدير شريك في إدارة البرامج وتجارب إكس بوكس: أردنا تزويد اللاعبين بمزيد من الخيارات لتخصيص تجربتهم في تطبيق إكس بوكس. نواصل مشاركة التحديثات بينما نطلق ميزات إضافية.

ويتم حاليًا اختبار تحديث تطبيق إكس بوكس داخليًا في مايكروسوفت. ولم توضح الشركة علنًا ميزات التثبيت الجديدة هذه حتى الآن.

ومن المتوقه ظهور التطبيق المحدث قريبًا، خاصة وأن الشركة تستعد لإطلاق إصدار مجاني للتشغيل من لعبة Halo Infinite المتعددة اللاعبين في الثامن من شهر ديسمبر.

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