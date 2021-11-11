سوبارو اليابانية تكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل

كشفت شركة سوبارو اليابانية عن أول سيارة كهربائية بالكامل، سولتيرا Solterra، نتيجة مشروع تطوير مشترك لمدة عامين مع شركة تويوتا أكبر مساهميها.

ويأتي إطلاق سيارة الدفع الرباعي وسط طلب متسارع على السيارات الكهربائية حيث تعمل الدول في جميع أنحاء العالم على تشديد اللوائح البيئية لخفض انبعاثات الكربون.

وأعلنت شركة تويوتا في الشهر الماضي عن نسختها من السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية، وهي bZ4X.

ويشكل التحول التكنولوجي بعيدًا عن محركات الاحتراق الداخلي تحديًا لشركات صناعة السيارات الأصغر، مثل سوبارو، التي هي أقل قدرة على تمويل التطوير المكلف للسيارات الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، يمثل التحول فرصة لشركات صناعة السيارات من الدرجة الأولى، مثل تويوتا، لجذب المنافسين الأصغر إلى مكان أقرب.

وقال تومومي ناكامورا الرئيس التنفيذي لشركة سوبارو خلال حفل الإطلاق: لم ينضج بعد سوق السيارات الكهربائية. نتيجة لذلك نستجيب له من خلال تعميق تعاوننا مع تويوتا.

وفي الوقت الحالي، يتم بناء Solterra بواسطة تويوتا في اليابان. وقد تنقل سوبارو الإنتاج إلى سوقها الرئيسي، الولايات المتحدة، عندما يكون لديها حجم مبيعات كافٍ.

وتخطط تويوتا، وهي شركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية الهجينة ولكنها حديثة العهد بسوق السيارات الكهربائية الكاملة، للحصول على مجموعة من 15 نموذجًا من السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية بحلول عام 2025.

كما أنها تنفق 13.5 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتوسيع قدرة إنتاج بطاريات السيارات.

تم تطويرها بالتعاون مع شركة تويوتا

توفر سوبارو Solterra إما بفتحة سقف زجاجية بانورامية أو سقف معدني مع ألواح شمسية مدمجة. كما تتوفر Solterra أيضًا مع Apple CarPlay و Android Auto.

وهناك أيضًا أول نظام مساعد لوقوف السيارات مؤتمت بالكامل من سوبارو. وعجلات يصل حجمها إلى 20 إنشًا ومصابيح أمامية LED قابلة للتكيف.

كما يمكن للسيارة قبول سرعات الشحن السريع للتيار المستمر التي تصل إلى 150 كيلو واط، والتي يجب أن توفر شحنًا بنسبة 80 في المئة في نحو 30 دقيقة.

وهناك مضخة حرارية تقلل الخسائر في مدى القيادة في الطقس البارد وعند استخدام ميزات مثل المقاعد المدفأة وعجلة القيادة.

ويتم طرح Solterra للبيع على مستوى العالم في منتصف عام 2022، في نفس الوقت تقريبًا مع BZ4X. وتعد مبيعات السيارات في سوبارو أقل من عُشر مبيعات تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج.

وقالت سوبارو في بيان صحفي إن سولتيرا ذات الدفع بالعجلات الأمامية لديها مدى يبلغ 530 كيلومترًا. بينما يمكن لنسخة الدفع الرباعي أن تحصل على مدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا بشحنة واحدة.

وتمتلك تويوتا خُمس سوبارو ولديها حصة نسبتها 5 في المئة في شركة مازدا، التي تخطط لإطلاق 13 سيارة كهربائية بحلول عام 2025، بما في ذلك السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبطارية التي تدمج تكنولوجيا تويوتا.

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