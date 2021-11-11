سبوتيفاي تسهل حظر المستخدمين الآخرين

تطرح منصة سبوتيفاي ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحظر الآخرين بسهولة أكبر. وكان يجب على المستخدمين في السابق الاتصال بدعم العملاء لحظر شخص ما. ولكن أصبح من السهل الآن العثور على الميزة في حساب المستخدم.

ولحظر مستخدم، انتقل إلى حساب سبوتيفاي الخاص به. وتحت اسم المستخدم والصورة، أعلى قوائم التشغيل العامة وبجوار زر متابعة، انقر على قائمة النقاط الثلاث واختر حظر أو حظر المستخدم عبر الهاتف المحمول.

ولن يتمكن هذا المستخدم الآن من الوصول إلى نشاط الاستماع الخاص بك أو صفحتك أو أي قوائم تشغيل عامة. كما يمكنك أيضًا إلغاء حظر مستخدم سبق لك حظره في أي وقت.

وقال متحدث باسم الشركة: نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة استماع ممكنة لمستخدمينا. الخصوصية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا ويظل كذلك دائمًا، وميزة الحظر لدينا، التي تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم، هي أحدث خطوة نحو هذا الالتزام.

وقدمت الشركة ميزة حظر فنان في عام 2019. ولكن المستخدمين طلبوا طريقة لحظر المستخدمين الآخرين على مدار السنوات العديدة الماضية.

وفي عام 2018، أعد موقع BuzzFeed News تقريرًا متعمقًا عن مستخدمي المنصة الذين تمت ملاحقتهم ومضايقتهم من قبل مستخدمين آخرين. ولكن لم يتمكنوا من منع المتحرشين من مشاهدة نشاطهم عبر المنصة.

وفي ذلك الوقت، قالت سبوتيفاي إنها كانت تضع القدرة على حظر مستخدم قيد الدراسة. وتقول المنصة إن التغيير يجب أن يكون متاحًا للمستخدمين هذا الأسبوع.

التشغيل التلقائي للأجهزة المتصلة

حدثت المنصة أيضًا ميزة التشغيل التلقائي. وعند تشغيل الموسيقى عبر أجهزة Spotify Connect الخاصة بك، يتم الآن تمكين التشغيل التلقائي افتراضيًا ولا توجد طريقة لإيقاف تشغيله.

وهذا يعني أنه بعد الانتهاء من تشغيل الألبوم أو قائمة التشغيل أو اختيار الأغنية على أي جهاز بخلاف هاتفك أو جهاز حاسبك، تستمر المنصة في تشغيل المقطوعات الموصى بها إلى أجل غير مسمى.

وأعرب المستخدمون عن شكاواهم في منتدى المنصة لأسابيع. وقال متحدث باسم سبوتيفاي: التشغيل التلقائي هو الإعداد الافتراضي لأي جهاز متصل. هذا يعني أنه كلما قمت بتشغيل الموسيقى عبر جهاز آخر غير هاتفك أو حاسبك، يتم تمكين التشغيل التلقائي، وتتم إضافة المسارات لمواصلة تجربة الاستماع.

ومع ذلك، يقول المتحدث الرسمي إن التشغيل التلقائي لن يبدأ إذا قمت بتشغيل مقطع صوتي أو ألبوم أو قوائم تشغيل مع تمكين التكرار.

اقرأ أيضًا: سبوتيفاي تواصل جني الأرباح من البث الصوتي