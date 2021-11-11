ريبل تطلق خدمة تشفير للشركات المالية

قالت شركة ريبل Ripple الناشئة للتكنولوجيا المالية إنها تطلق منتجًا جديدًا يتيح لشركات الخدمات المالية أن تقدم لعملائها القدرة على شراء وبيع العملات المشفرة.

وأوضحت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها أن الميزة، المسماة مركز السيولة Liquidity Hub، تمنح عملاءها من المؤسسات الوصول إلى الأصول الرقمية من مجموعة من المصادر، بما في ذلك صناع السوق والمنصات ومكاتب التداول خارج البورصة.

وقالت الشركة إن العملاء يكونون قادرين على تقديم التداول في مجموعة مختارة من العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين وإيثريوم كلاسيك وبيتكوين كاش وريبل.

وتأمل الشركة أيضًا في تقديم أصول رقمية أخرى مثل NFT، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، في المستقبل. وقالت الشركة إن الميزة موجودة حاليًا في مرحلة معاينة. ولكن من المقرر إطلاقها في عام 2022.

وتأسست الشركة في عام 2012، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعملة المشفرة ريبل XRP. وتقوم الشركة بتسويق XRP للشركات المالية كنوع من الجسر لتسريع المدفوعات الدولية من خلال منتج السيولة عند الطلب.

ومع ما يقرب من 60 مليار دولار من العملات المتداولة، تعد XRP سابع أكبر عملة مشفرة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وتبيع الشركة أيضًا منصة تسمى RippleNet، وهي خدمة مراسلة مالية تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لإرسال الأموال عبر الحدود. وتروج الشركة لما تقدمه كمنافس لشبكة الدفع العالمية بين البنوك SWIFT.

وسط معركة قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات

يأتي ذلك وسط معركة قانونية بين الشركة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويقاضي المنظم الشركة والمديرين التنفيذيين بزعم جمع أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال طرح غير مسجل للأوراق المالية.

وتحارب الشركة الدعوى، معتبرة أنه لا ينبغي اعتبار XRP ورقة مالية. وتقفز الشركة إلى فئة منتجات جديدة في وقت زاد فيه الاهتمام بالعملات المشفرة بشكل كبير.

وتشهد العملات المشفرة اعتمادًا متزايدًا بين الشركات الرئيسية أيضًا، حيث تقدم أمثال ماستركارد وباي بال الآن دعمًا للأصول الرقمية.

ويمكن اعتبار الأداة الجديدة للشركة على أنها مجمع لأماكن السيولة المتنوعة والأصول الفردية، كما هو الحال مع Google Flights لشركات الطيران والرحلات الجوية.

وقالت ريبل إن أول عميل يستخدم الخدمة هو Coinme، وهي منصة عملات مشفرة يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وأضافت: لدينا تاريخ طويل من العمل مع المؤسسات المالية ومنصات العملات المشفرة والوسطاء وصناع السوق. يمكن لعملائنا من المؤسسات الآن الاستفادة منها بشكل مباشر. نخطط لدعم مجموعة متنوعة من الأصول. لدينا خطط للتوسع إلى المزيد من الأصول المميزة مثل NFT في المستقبل.

وأشارت الشركة إلى أنها تقدم لشركائها الماليين خطوط ائتمان من خلال XRP لتجنب الاضطرار إلى تمويل الحسابات مسبقًا لـ Liquidity Hub.

وتم تقييم ريبل مؤخرًا بقيمة 10 مليارات دولار، وهي واحدة من أكبر الشركات الناشئة في مجال التشفير في العالم.

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