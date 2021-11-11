تينسنت تنشر رؤيتها بشأن ميتافيرس لأول مرة

تتوقع شركة تينسنت الصينية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي أن تسمح بكين لخدمات البيئة الافتراضية ميتافيرس، التي أصبحت الآن حديث وادي السيليكون، بالعمل في الصين شريطة أن تتماشى مع القواعد الصينية.

وفي بعض تعليقاتها العامة الأولى على ميتافيرس، رحبت تينسنت، أكبر شركة في الصين من حيث القيمة السوقية، بإمكانية فرص أعمال الألعاب. ولكن أقرت بأن نسخة الصين من ميتافيرس يجب أن تكون مختلفة عن بقية العالم.

وقال مارتن لاو، رئيس شركة تينسنت، للمحللين في مكالمة مليئة بالأسئلة حول ميتافيرس: هناك الكثير من التقنيات المتعلقة بتطوير الألعاب بالإضافة إلى ميتافيرس.

وفكر المستثمرون في آفاق عالم الواقع الافتراضي المزدهر منذ أن أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، التي غيرت اسمها مؤخرًا إلى ميتا، أنه يكرس مستقبل شركته لبناء ميتافيرس. وقالت مايكروسوفت وديزني أيضًا إنهما تعملان أيضًا على ميتافيرس.

وقال لاو: تدعم الحكومة الصينية تطوير مثل هذه التقنيات طالما أن تجربة المستخدم يتم توفيرها فعليًا بموجب الإطار التنظيمي.

وأثيرت أسئلة بين مستثمري التكنولوجيا حول كيفية تطوير ميتافيرس في الصين، حيث تخضع الإنترنت لرقابة مشددة. كما شنت السلطات حملة واسعة النطاق ضد الشركات العملاقة، بما في ذلك تينسنت منذ العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك حظر المنظمون جميع معاملات العملات المشفرة. وشددوا الرقابة على صناعة الألعاب. وحذروا أيضًا من الاستثمار الأعمى في الأسهم المرتبطة بميتافيرس.

تينسنت تقول إن بكين من المرجح أن تدعم ميتافيرس

قال لاو: بالرغم من أنه من المحتمل وجود مجموعات مختلفة من القواعد المتعلقة بميتافيرس بالنسبة للصين والعالم. ولكن هذا لا ينفر بشكل أساسي من تطوير ميتافيرس.

وتتصدر تينسنت، أكبر شركة ألعاب عبر الإنترنت في العالم من حيث الإيرادات، زمام الأمور في الصين إلى حد بعيد فيما يتعلق بمفهوم العوالم الافتراضية، التي جذبت أيضًا اهتمام المنافسين مثل بايت دانس مالكة تيك توك.

وقال لاو: هناك مسارات متعددة لفرصة ميتافيرس، مثل الألعاب التفاعلية أو الشبكات الاجتماعية التي تعمل كمجال ألعاب. لدينا الكثير من الأسس التقنية والقدرات التي تتيح لنا الاقتراب من فرصة ميتافيرس.

وتمتلك تينسنت حصة 40 في المئة في شركة Epic Games ولديها مشروع مشترك مع شركة روبلوكس، وكلاهما تعملان على ميتافيرس.

وسجلت الشركة، التي تشمل أعمالها أيضًا تطبيق WeChat للشبكات الاجتماعية والرسائل المهيمن في الصين، أكثر من 20 علامة تجارية مرتبطة بميتافيرس لتطبيقاتها في الصين وتعمل على ألعاب غامرة ومتعددة اللاعبين.

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