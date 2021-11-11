إنستاجرام تختبر ميزة أخذ استراحة

قال رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، إن المنصة تختبر ميزة أخذ استراحة لتذكير المستخدمين عندما يقضون وقتًا طويلاً عبر المنصة.

وصرح موسيري في مقطع فيديو نشر عبر تويتر: إذا قمت بالاشتراك، فإن هذه الميزة تشجعك على أخذ استراحة من المنصة بعد قضاء فترة معينة من الوقت مثل 10 أو 20 أو 30 دقيقة.

وأضاف موسيري أن الميزة جزء من جهد أوسع لمحاولة منح الأشخاص مزيدًا من التحكم في تجربتهم.

وقال: أنت تعرف ما هو الأفضل لك عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامك للتطبيق. نريد التأكد من أننا نقدم لك الأدوات لتشكيل التجربة بما يناسبك.

ويأتي اختبار ميزة أخذ استراحة وسط تدقيق مكثف ضد المنصة وشركتها الأم ميتا (فيسبوك سابقًا) بعد أن أدلت فرانسيس هوجين بشهادتها أمام الكونجرس حول البحث الداخلي للشركة الذي أظهر أن إنستاجرام يمكن أن يكون له تأثير سلبي في الصحة العقلية للشباب.

وأخبر المراهقون باحثي الشركة أنهم شعروا بالإدمان على إنستاجرام. ولكن لم يكن لديهم القدرة على ضبط النفس لتقليل استخدامهم بالرغم من أنهم كانوا يفضلون التحقق من التطبيق مرات أقل.

وقال نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة، نيك كليج، في الشهر الماضي إن الشركة تطور ميزة أخذ استراحة جنبًا إلى جنب مع ميزات مماثلة مع وضع المراهقين في الاعتبار.

وأضاف: عندما ترى أنظمتها أن المراهق ينظر إلى نفس المحتوى مرارًا وتكرارًا، ومحتوى قد لا يكون مفيدًا لرفاهيته، فإننا نحثه على النظر إلى محتوى آخر.

وأكد متحدث باسم الشركة أنه يتعين على المستخدمين الاشتراك في الميزة لتنشيطها. ولكن قال إن الشركة ترسل إشعارًا إلى المراهقين يحثهم على تشغيلها.

يمكن طرح الميزة لجميع المستخدمين في ديسمبر

تظهر لمحات عن الميزة في فيديو موسيري أن المطالبة تظهر في خلاصات المستخدمين. ولكن لن تستحوذ على الشاشة بأكملها. نتيجة لذلك، من الناحية النظرية، يمكن لأي شخص تخطيها.

وإذا اختار المستخدم تشغيل الميزة، فإنه يتم مطالبته بعد ذلك باختيار المدة الزمنية التي يرغب في قضاؤها ضمن التطبيق قبل استلامهم للتذكير.

وينبثق التذكير بعد ذلك مع قائمة من الاقتراحات: خذ نفسًا عميقًا عدة مرات. اكتب ما تفكر فيه. استمع إلى أغنيتك المفضلة. افعل شيئًا في قائمة مهامك.

وقال موسيري إن المنصة عملت مع خبراء خارجيين للحصول على المشورة بشأن النصائح التي يجب تقديمها وكيفية تأطير الاستراحة.

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