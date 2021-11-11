أوبر متهمة بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

تميز شركة أوبر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال فرض رسوم “وقت الانتظار” عليهم أثناء دخولهم السيارة، وفقًا لدعوى قضائية جديدة رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة النقل التشاركي.

وقالت الوزارة إن هذه الرسوم الإضافية أضرت بالعديد من الركاب الحاليين والركاب المحتملين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد.

وتزعم الدعوى أن أوبر تنتهك الباب الثالث من قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة ADA. الذي يحظر التمييز من قبل شركات النقل الخاصة.

ووفقًا لوزارة العدل، فرضت أوبر رسوم وقت الانتظار في عدد من المدن بدءًا من شهر أبريل 2016. وأدى ذلك إلى توسيع السياسة على الصعيد الوطني.

ويتحمل الركاب الرسوم بعد دقيقتين من وصول سيارة أوبر إلى الموقع ويتم تحصيل الرسوم حتى تبدأ السيارة رحلتها.

وغالبًا ما يحتاج الركاب ذوو الإعاقة، مثل أولئك الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، إلى مزيد من الوقت للدخول إلى السيارة مقارنة بالركاب غير المعوقين.

وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل في بيان: يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة الوصول المتساوي إلى جميع مجالات الحياة المجتمعية، بما في ذلك خدمات النقل الخاصة التي تقدمها شركات مثل أوبر.

وأضافت: الهدف من الدعوى هو إرسال رسالة مفادها أن أوبر لا يمكنها معاقبة الركاب ذوي الإعاقة لمجرد أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت لركوب السيارة.

مستخدمو الكراسي المتحركة يعانون مع أوبر

وصف مات كالمان، المتحدث باسم أوبر، الدعوى بأنها مفاجئة ومربكة في ضوء رغبة الشركة في العمل مع وزارة العدل لمعالجة الالتباس حول رسوم وقت الانتظار.

وقال كالمان: نحن لا نوافق بشكل أساسي على أن سياساتنا تنتهك قانون ADA. نواصل تحسين منتجاتنا لدعم قدرة الجميع على التنقل بسهولة في مجتمعاتهم.

وأوضح أن سياسة الشركة تتمثل في رد رسوم وقت الانتظار للركاب المعاقين كلما أبلغوا الشركة بأنه تم تحصيل رسوم عليهم. وقال كالمان إن الشركة غيرت سياساتها مؤخرًا بحيث يتم التنازل عن الرسوم تلقائيًا لأي راكب يقر بأنه معاق.

وبالرغم من هذه التغييرات، تتمتع الشركة بسجل سيئ إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بخدمة ركابها من ذوي الإعاقة.

وتم رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل المدافعين عن الإعاقة في عام 2017. واتهمت بمنع الوصول المتساوي للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة وانتهاك قانون ADA.

وواجهت أوبر أيضًا دعوى مدنية بسبب سجلها السيئ في خدمة العملاء ذوي الإعاقة. واتهمت دعوى قضائية رفعت في عام 2019 الشركة بالفشل في ضمان حصول الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة خدمة متساوية من الشركة.

ومن الواضح أن دعوى قضائية فيدرالية تزيد من المخاطر القانونية لشركة أوبر. ولا تسعى وزارة العدل للحصول على تعويضات مالية للركاب المتضررين فقط. ولكن تريد أيضًا الحصول على أمر محكمة يجبر الشركة على الامتثال لقانون ADA.

أوبر تؤجر للسائقين 50 ألف سيارة تيسلا كهربائية