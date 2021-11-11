أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

يضم متجر جوجل بلاي الكثير من التطبيقات المميزة والمختلفة التي تقدم وظائف مختلفة للمستخدمين، ويزداد عدد التطبيقات في المتجر يوميًا.

وتسمح جوجل للمستخدمين بنشر تطبيقاتهم في المتجر بشكل سهل وسريع، ويضمن ذلك وجود الكثير من التطبيقات المتنوعة.

ولكن يحتوي المتجر على بعض التطبيقات الخبيثة التي تحاول جوجل جاهدة التخلص منها عبر وضع قوانين جديدة ومراجعة التطبيقات أولًا بأول.

وإذا كنت تبحث عن تطبيق جديد لتحميله أو ترغب في تطبيق ذو وظيفة معينة، فإننا قمنا بجمع أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي.

يعتبر هذا التطبيق تعليميًا في المقام الأول، حيث يضم مكتبة كبيرة من أكثر من 40 نموذج تعليمي مختلف لتعليم الأطفال.

ويعمل هذا التطبيق على تقديم رسومات ظريفة تجذب أنتباه الأطفال بشكل كبير، ومن ثم تعلمهم نطق الكلمات والحروف عبر الأشكال متحركة على الشاشة.

ويضم التطبيق أيضًا مجموعة من الألعاب الصغيرة التي تساعد الأطفال على التعلم بشكل أسرع، ويمتاز التطبيق بعدم وجود أي إعلانات أو مدفوعات خفية.

يأتي هذا التطبيق مصممًا لمحبي سلسلة Harry Potter المشهورة، حيث يضم خلفيات متحركة بأعلام المنازل الأربعة.

وتستطيع اختيار أي خلفية ترغب فيها عبر هذا التطبيق ووضعها في الواجهة الرئيسية لهاتفك، وتتحرك هذه الخلفية كلما تنظر إليها.

ويمتاز التطبيق بدقة الخلفيات العالية، لذلك تبدو الخلفيات جميلة مهما كانت دقة شاشة هاتفك أو حجمها.

وتستطيع تحميل التطبيق واستخدامه مجانًا دون أي مدفوعات خفية، ولكن يحتوي على بعض الإعلانات.

يعمل هذا التطبيق على استقبال المكالمات التي تصلك ومن ثم عرض محتواها في الشاشة الرئيسية لهاتفك كأنها رسالة نصية.

ويعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي في التعرف على المحادثات ومن ثم تحويلها إلى نصوص، وهو يقوم بحفظ جميع المكالمات التي وردتك لتتمكن من مراجعتها في أي وقت لاحق.

ولايزال التطبيق في طور التجربة، لذلك يمكنك أن تتوقع بعض المشاكل البسيطة التي قد تظهر لك أثناء استخدامه.

يأتي هذا التطبيق من تطوير جوجل ذاتها، وهو يقدم مجموعة من المميزات لتسهيل الوصول لذوي التحديات الجسدية.

ويعتمد التطبيق بشكل رئيسي على كاميرا الهاتف الأمامية للتعرف على وجه المستخدم ومن ثم تسجيل تحركات وجهه المختلفة.

ويقوم بربط جميع تحركات وجه المستخدم مع بعض الوظائف المختلفة في الهاتف، ولا يستطيع التطبيق التعرف على الوظائف المتقدمة.

ولكن يعمل بكفاءة مع الوظائف البسيطة والأساسية للهاتف مثل الرد على الهاتف وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل.

ويعتبر هذا التطبيق فكرة جديدة من جوجل تثبت قدرتها على العمل مع هواتف أندرويد، وهو تجربة لهذه الفكرة، ويمكنك تحميله بسهولة عبر صفحة المشروع في متجر جوجل بلاي.