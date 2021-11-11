أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

تضع آبل سياسات صارمة للمطورين حتى يتمكنوا من وضع تطبيقاتهم في متجر آب ستور، وذلك لحماية المستخدمين من التطبيقات الخبيثة.

ويجعل هذا أغلب التطبيقات الموجودة في متجر آب ستور مميزة وجيدة، ولكن يظل المتجر يمتلك الكثير من التطبيقات المتنوعة.

ونتيجةً لذلك فإنك قد لا تستطيع الوصول إلى التطبيقات الجيدة أو المميزة، لذلك قمنا بجمع أفضل تطبيقات متجر آب ستور لهذا الأسبوع.

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تعتبر تقنية الخرائط الذهنية أحد أفضل التقنيات عندما يتعلق الأمر بترتيب الأفكار والوصول إلى نتائج دقيقة وجيدة.

وتوجد الكثير من التطبيقات التي تساعدك على إستخدام الخرائط الذهنية لترتيب أفكارك واستخدام هذه التقنية.

ويعتبر تطبيق Mindnode أحد أفضل التطبيقات عندما يتعلق الأمر بالخرائط الذهنية، حيث تستطيع استخدامه لترتيب أفكارك ورسم الخرائط الذهنية بشكل جيد.

ويمتاز التطبيق بواجهته البسيطة والتفاعلية، حيث لا تحتاج لإتقان التطبيق أو استخدام الخرائط الذهنية بشكل عام.

يمتلك هذا التطبيق مكتبة واسعة من التأثيرات والاستخدامات المختلفة التي يمكنك الاستفادة منها في تعديل المقاطع الصوتية.

كما تستطيع استخدام التطبيق لتسجيل الملاحظات الصوتية بسهولة عبر واجهة التطبيق السهلة والبسيطة.

ويقدم التطبيق الكثير من الأدوات المميزة والاحترافية حتى تتمكن من التعديل على المقاطع الصوتية التي تقوم بتسجيلها.

وتستطيع الوصول إلى جميع الأدوات المتوفرة في التطبيق عبر الإشتراك المدفوع الخاص به، كما تعتبر النسخة المجانية قوية ومليئة بالأدوات المميزة.

أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز رائجة للغاية، وذلك بفضل إعلان شركة فيسبوك اهتمامها بهذه التقنيات.

وتستطيع استخدام هذا التطبيق لاكتشاف العالم وأماكنه الجميلة عبر تقنيات الواقع الافتراضي، حيث يضم أكثر من 40 مشهد مميز لمناطق مختلفة وجميلة حول العالم.

ويمكنك استخدام هذا التطبيق لزيارة الأماكن الطبيعية المشهورة حول العالم عبر شاشة هاتفك ودون أن تترك منزلك.

إذا كنت من محبي استكشاف الفضاء الخارجي ولم تستطع العمل في وكالة ناسا، فإن هذا التطبيق قد صمم لك.

وتستطيع عبر هذا التطبيق التجول على سطح المريخ واكتشافه عبر تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي، حيث تأخذ مكان قائد سيارة مسيرة عن بعد.

وعلى الرغم من كون التطبيق موجه للأطفال بشكل رئيسي، إلا أنه يناسب جميع الأعمار المختلفة وفئات العمر المختلفة.

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