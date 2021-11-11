أداة جيميل المصغرة لنظام iOS تصبح أكثر فائدة

تطرح شركة جوجل ثلاث تحديثات إنتاجية لتطبيقاتها الإنتاجية عبر آيفون وآيباد، حيث يحصل البريد الإلكتروني جيميل على أداة الشاشة الرئيسية المصغرة بعد إزالة النسخة الأصلية في وقت ما من العام الماضي. بينما تتوفر الآن ميزة صورة داخل صورة عبر نظام iOS لتطبيق Google Meet.

وأعلنت الشركة أنها تقوم بتحديث أداة بريد جيميل المصغرة لنظام التشغيل iOS بأخرى جديدة مفيدة تعرض لك مواضيع ومرسلي رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في بريدك الوارد.

وتقول الشركة إن الأداة الجديدة يتم إطلاقها في الأسابيع القليلة المقبلة لتحل محل الإصدار السابق الذي لم يتم استقباله بشكل جيد.

وهذا يعني أيضًا أن أداة بريد جيميل المصغرة لنظام التشغيل iOS تتمتع بنفس وظائف أداة بريد جيميل المصغرة لنظام أندرويد الحالية.

وعندما تم إطلاق الإصدار الأول من أداة بريد جيميل المصغرة لنظام التشغيل iOS لم تكن مفيدة. إذ وفرت اختصارات لشاشات مختلفة فقط عبر التطبيق مثل صندوق الوارد الخاص بك ومؤلف البريد الإلكتروني.

ولم تكن الأداة المصغرة تعرض لك الكثير من المعلومات حول رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها. وذلك بالرغم من أنها تخبرك بعدد الرسائل غير المقروءة في بريدك الوارد.

ويرجع يرجع جزء من نقص وظائف الأداة المصغرة القديمة إلى قيود شركة آبل. ولا يسمح لك حاليًا ببناء تفاعل في الأداة المصغرة، وأي نقر يقوم به المستخدم يجب أن يتم التعامل معه عن طريق تشغيل التطبيق.

ولم تتغير هذه القواعد بشكل كبير منذ تقديم الأداة المصغرة الأولى. ولكن التصميم الجديد يوضح أنه لا يزال هناك مجال للمعلومات المفيدة.

وقد لا تتمكن من أرشفة بريد إلكتروني من شاشتك الرئيسية، على سبيل المثال. ولكن يمكنك على الأقل التعرف على ما ينتظر في بريدك الوارد.

لا يمكن للإصدار الحالي عرض المعلومات التي تحتاجها

كما أعلنت جوجل أيضًا عن تحسينات قادمة أخرى لتطبيقاتها قد تكون مفيدة لمستخدمي خدماتها بكثافة.

ويتلقى تطبيق Google Meet (تطبيق دردشة الفيديو الذي يركز على الأعمال التجارية) دعمًا لميزة صورة داخل صورة لنظام iOS، بحيث لا يزال بإمكانك رؤية زملائك في العمل أو العرض التقديمي أثناء تبديل التطبيقات للتحقق من ملف أو بريد إلكتروني.

وتقول جوجل أيضًا إنها توسع اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة للأشخاص الذين يستخدمون جداول بيانات Google Sheets مع لوحة مفاتيح خارجية.

ويمكنك الضغط بشكل مستمر على مفتاح الأوامر لرؤية قائمة بالمفاتيح المتاحة. وتسهل الاختصارات إكمال المهام الشائعة والمتقدمة عبر جداول بيانات Google Sheets باستخدام لوحة مفاتيح صغيرة. مثل تحديد صف كامل أو البحث عن قيم معينة واستبدالها.

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