آبل تطلق خدمة اشتراك تستهدف الأنشطة التجارية الصغيرة

أعلنت شركة آبل عن Apple Business Essentials، وهي خدمة جديدة تجمع بين إدارة الأجهزة والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتخزين آيكلاود في خطط اشتراك مرنة للشركات الصغيرة مع ما يصل إلى 500 موظف.

وتهدف Apple Business Essentials إلى مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة في إدارة الأجهزة التي يستخدمها موظفوهم.

وتشبه الخدمة برامج الإدارة التي تبيعها شركات مثل مايكروسوفت للشركات الكبيرة لإعداد أجهزتها من الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والحفاظ عليها.

ولكن إصدار آبل مبسط للشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و 500 موظف. ولديها إما قسم صغير لتكنولوجيا المعلومات أو ليس لديها أي قسم.

وتتكلف الخدمة ما بين 2.99 دولار و 12.99 دولار شهريًا لكل مستخدم اعتمادًا على عدد الأجهزة التي تريد الشركة إدارتها لكل موظف ومقدار التخزين السحابي الذي يريده العمل.

ومقابل تكلفة شهرية إضافية، تقدم الشركة أيضًا خدمة لإصلاح أو استبدال الأجهزة المكسورة في غضون أربع ساعات. وذلك بالرغم من أنها قالت إنها لم تحدد أسعار هذه الخدمة بعد.

وتم تصميم Apple Business Essentials للمساعدة في تبسيط كل خطوة من خطوات إدارة جهاز الموظف داخل شركة صغيرة. بدءًا من الإعداد والتأهيل والترقية وصولاً إلى الوصول إلى الخدمة السريعة والدعم ذي الأولوية. وكل ذلك مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات وتأمينها، حتى تتمكن الشركات من التركيز على إدارة أعمالها.

آبل تقدم Apple Business Essentials

قالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس شركة آبل للتسويق المؤسسي والتعليم: تمثل الشركات الصغيرة جوهر اقتصادنا. ونحن فخورون بأن منتجاتنا تلعب دورًا في مساعدة هذه الشركات على النمو.

وأضافت: الوقت جوهري. وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإنه أحد أكثر مواردها قيمة. وعندما تبدأ بالنمو، يصبح هناك طلب أكبر على الوقت. ويمكن أن تكون الخدمة بديلاً عن إدارة الأعمال والقيام بالأشياء التي تحتاج الشركة إلى القيام بها. توفر Apple Business Essentials وقتًا ثمينًا للشركات الصغيرة أثناء نموها.

فيما قالت ماريبيل لوبيز، المؤسسة والمحللة الرئيسية في Lopez Research، يعتبر إقران برنامج الإدارة باشتراك خدمة الإصلاح أمرًا فريدًا في الصناعة.

وقالت: يعتقد الناس أن هذا الجزء غير مهم. ولكن أعتقد أنهم يقللون من أهمية القدرة على الحصول على خدمة جيدة.

وكشفت آبل عن تطبيق Apple Business Essentials الجديد الذي يسمح للموظفين بتثبيت تطبيقات العمل وطلب الدعم.

وقالت الشركة إنها تبدأ اختبار Apple Business Essentials في الولايات المتحدة. وتكون مجانية حتى يتم الانتهاء من تجربة الخدمة في العام المقبل. وتكون الخدمة متاحة بالكامل في ربيع عام 2022. وقال مسؤولون تنفيذيون إن شركة آبل تخطط لتوسيعها إلى مواقع أخرى في المستقبل.

اقرأ أيضًا: أداة جيميل المصغرة لنظام iOS تصبح أكثر فائدة