Surface Laptop SE من مايكروسوفت ينافس أجهزة كروم بوك

تتجه شركة مايكروسوفت لمنافسة أجهزة كروم بوك وجهًا لوجه مع جهاز Surface Laptop SE الجديد بسعر 249 دولار.

وبينما حاولت شركة البرمجيات العملاقة التنافس مع شعبية نظام التشغيل Chrome OS في المدارس الأمريكية لسنوات، فإن Surface Laptop SE هو أول منافس حقيقي لأجهزة كروم بوك.

ويتم بيع Surface Laptop SE حصريًا للمدارس والطلاب بسعر يبدأ من 249 دولار. ويأتي الجهاز كجزء من جهد أوسع بكثير مع Windows 11 SE، وهو إصدار طلابي جديد مصمم للتنافس مع نظام التشغيل Chrome OS الذي يتم شحنه عبر مجموعة من أجهزة الحاسب المحمولة المنخفضة التكلفة في الأشهر المقبلة.

ويعد Surface Laptop SE بمثابة جهاز ويندوز منخفض التكلفة. وبينما يحتفظ بلوحة المفاتيح ولوحة التتبع نفسها الموجودة في Surface Laptop Go من مايكروسوفت. ولكن يضم الهيكل البلاستيكي بالكامل شاشة بقياس 11.6 إنشًا تعمل بدقة 1366×768 بيكسل.

وهذا هو أول جهاز Surface بنسبة عرض 16:9 منذ أكثر من سبع سنوات، بعد أن تحولت مايكروسوفت إلى نسبة 3:2 لخط Surface مع إطلاق Surface Pro 3 في عام 2014.

وتبدو الشاشة أكبر عيب عبر هذا الجهاز. ويأتي جهاز Chromebook Duet من لينوفو بشاشة أفضل بقياس 10.1 إنشات بدقة 1920×1200 بكسل بسعر 249 دولار مثل Surface Laptop SE.

ويعمل Surface Laptop SE بواسطة معالج Celeron N4020 أو N4120 من إنتل، جنبًا إلى جنب مع 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من سعة التخزين eMMC.

وتوفر الشركة كاميرا أمامية بدقة 1 ميجابكسل تدعم دقة 720 بكسل. ويشتمل Surface Laptop SE أيضًا على منفذ USB-A واحد ومنفذ USB-C وموصل DC عادي ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

وهذا يعني أن هذا هو أيضًا أول حاسب محمول من نوع Surface يتم شحنه دون منفذ شحن Surface المغناطيسي.

Surface Laptop SE ينافس أجهزة كروم بوك

تلتزم مايكروسوفت بجهود إصلاحية كبيرة مع Surface Laptop SE، مما يسمح للمدارس باستبدال المكونات داخل الحاسب المحمول.

وتحتوي قاعدة Surface Laptop SE على مسامير قياسية تسمح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات باستبدال الشاشة والبطارية ولوحة المفاتيح وحتى اللوحة الأم.

وأمضت الشركة الأشهر الثمانية عشر الماضية في استكشاف المشاكل في إدارة أجهزة الحاسب المحمولة في المدارس. وكانت قابلية الإصلاح من أهم الاهتمامات.

وتبيع الشركة قطع الغيار من خلال موفري الخدمة المعتمدين. ويعني ذلك أنه يمكن للمدارس استبدال المكونات دون الاضطرار إلى إرسال الأجهزة للإصلاح والانتظار أيامًا أو أسابيع حتى يتم إصلاحها.

وتطلق مايكروسوفت جهاز Surface Laptop SE في أوائل عام 2022 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان.

علاوة على ذلك يبلغ سعر النموذج الأساسي المزود بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت 249 دولار.

بينما يبلغ سعر النموذج المزود بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين 329 دولار.

وتتوفر أيضًا مجموعة من الأجهزة العاملة بنظام Windows 11 SE من شركات أيسر وأسوس وديل وإتش بي ولينوفو وفوجيتسو.

مايكروسوفت تطور نظام التشغيل Windows 11 SE