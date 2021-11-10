iOS 15.2 يتيح لك البحث يدويًا عن علامات AirTag

من بين الميزات التي تمت إضافتها إلى الإصدار التجريبي الثاني من iOS 15.2، هناك خيار جديد في تطبيق Find My الذي يتيح لك مسح محيطك يدويًا بحثًا عن AirTags وغيرها من الأجهزة التي تم تمكين Find My والتي قد يستخدمها شخص ما لتتبعك.

ويمكن الوصول إلى الميزة عبر خيار “العناصر التي يمكنها تعقبي” الجديد المدرج في قائمة “العثور على عناصر التطبيق”.

وبعد الضغط على الرابط، يقوم التطبيق بالإبلاغ عما إذا كانت هناك أي أجهزة قريبة لا تملكها التي تم تمكين تقنية التتبع من شركة آبل عبرها.

كما يمكن للتطبيق بعد ذلك تقديم إرشادات حول كيفية تعطيل الجهاز. وبدلاً من ذلك، هناك خيار “المساعدة في إرجاع العناصر المفقودة” للعناصر الموجودة في المنطقة المجاورة لك عن طريق الخطأ وليس بشكل ضار، الذي يحل محل النص السابق “تحديد العنصر الموجود”.

وتم تصميم AirTag للسماح لك بتتبع العناصر مثل المفاتيح أو الدراجة في حالة فقدها أو سرقتها. وتمثل الميزة التجريبية الجديدة أحدث محاولة من آبل لتهدئة مخاوف النقاد الذين أشاروا بسرعة إلى أن AirTag الصغيرة جيدة أيضًا في تتبع الأشخاص وتحديد بعض أوجه القصور في ميزات الأمان التي أدرجتها آبل عند الإطلاق.

للتحقق من عدم تعقبك

أعلنت الشركة في شهر يونيو عن سلسلة أولية من الإجراءات لمعالجة هذه المخاوف. نتيجة لذلك بدلًا من الانتظار حتى يقضي متتبع AirTag ثلاثة أيام كاملة بعيدًا عن مالكه قبل إصدار رنين تحذيري، فإن AirTag يفعل ذلك الآن بعد ثماني إلى 24 ساعة فقط.

كما أعلنت آبل أنها تبني تطبيقًا لمستخدمي أندرويد لتنبيههم إلى وجود أجهزة تعقب غير مرغوب فيها. وقالت إنها تطلقه في وقت لاحق من هذا العام.

وتشمل التعديلات الأخرى التي وصلت مع الإصدار التجريبي الثاني من iOS 15.2 إدخال ميزة Legacy Contact التي أعلنت عنها الشركة في WWDC 2021، التي تتيح لأحبائك الوصول إلى حسابك ومعلوماتك الشخصية في حالة وفاتك.

وتعود ميزة “أمان الاتصال” لتطبيق الرسائل أيضًا. وذلك بالرغم من أنها الآن لن تعلم أحد الوالدين عند اكتشاف عري في إحدى الصور.

وتعمد إلى تشويش الصورة وتقديم موارد الأمان فقط. وهناك أيضًا خيار Hide My Email جديد في تطبيق البريد. وتم تعديل واجهة تطبيق Apple TV.

ومع ذلك، كما هو الحال مع كل إصدار تجريبي من نظام التشغيل iOS. هناك دائمًا فرصة لتعديل أي من هذه الميزات أو إزالتها تمامًا قبل إصدارها الثابت.

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