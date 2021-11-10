مقارنة بين ماك بوك برو و ماك بوك آير من آبل

أطلقت آبل في نهاية الشهر الماضي حواسيب ماك بوك برو الجديدة مع معالجات جديدة وتصميم جديد مختلف عن السابق.

وجعل ذلك الاختيار بين حواسيب آبل المحمولة أمرًا صعبًا، حيث أصبحت تقدم ثلاثة معالجات مختلفة وثلاثة أحجام مختلفة للحواسيب.

كما أن حواسيب ماك بوك برو تختلف عن ماك بوك آير في مجموعة من المواصفات الأخرى إلى جانب المعالج ومن ضمنها المنافذ الموجودة في الجهاز.

المقارنة بين عتاد ماك بوك برو وماك بوك آير

تستخدم جميع حواسيب آبل حاليًا الجيل الأول من معالجاتها الخاصة تحت آسم M1، ولكن تختلف الإصدارات بين هذه المعالجات.

وقدمت آبل نموذجين احترافيين جدد وهما M1 Pro و M1 Max، ويمكنك الحصول عليهما في حواسيب ماك بوك برو الجديدة فقط.

ونتيجة لذلك ظهر إختلاف في الأداء والمواصفات العامة بين حواسيب آبل المحمولة التي تستخدم معالجاتها الخاصة.

ويعود هذا الاختلاف إلى استخدام عدد أكبر من الأنوية في المعالج المركزي والمعالج الرسومي في M1 Pro أو M1 Max.

بالإضافة إلى حجم أكبر في ذاكرة التخزين العشوائية وذاكرة التخزين الصلبة مع شاشة جديدة وكاميرا بدقة 1080 بيكسل.

ماك بوك آير 2020 ماك بوك برو 2020 ماك بوك برو 2021 المعالج معالج M1 مع ثمانية أنوية معالج M1 مع ثمانية أنوية معالج M1 Pro أو M1 Max مع ثمانية أو عشرة أنوية مساحة التخزين تصل إلى 2 تيرابايت تصل إلى 2 تيرابايت تصل إلى 8 تيرابايت مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت 16 جيجابايت أو 64 جيجابايت أنوية المعالج الرسومي 7 أنوية 8 أنوية تصل إلى 32 نواة أنوية المحرك العصبي 16 نواة 16 نواة 16 نواة دقة كاميرا محادثات الفيديو 720 بيكسل 720 بيكسل 1080 بيكسل مكبرات الصوت مكبر صوت ثنائي مكبر صوت ثنائي مع خاصية HDR 6 مكبرات صوت عالية الأداء المايكروفونات ميكروفون ثلاثي الاتجاهات مايكروفون ثلاثي الاتجاهات مايكروفون ثلاثي الاتجاهات ذو جودة مرتفعة طريقة تبريد الحاسوب بدون مراوح تبريد تبريد نشط مع استخدام المراوح تبريد نشط مع استخدام المراوح

ويستطيع حاسوب ماك بوك آير ذو معالج M1 تقديم أداء قوي ومقبول للغاية في العمليات اليومية البسيطة أو السريعة.

ولكن إذا كنت تحتاج إلى قوة معالج أكبر أو قوة معالج رسومي أكبر للتعامل مع تطبيقات المونتاج، فإن معالجات M1 Pro أو M1 Max هي إختيارك الأفضل.

كما تستخدم جميع الأجهزة تقنية الإتصال اللاسلكي بالإنترنت WIFI 6، لذلك فإنك تحصل على إتصال سريع بالإنترنت.

الاختلاف في الشاشة بين حواسيب آبل

قامت آبل بتطوير شاشة الحواسيب الجديدة بشكل كبير، وذلك بفضل اعتمادها على تقنية MiniLED في إضاءة الشاشة مع حواف أصغر للشاشة.

كما وضعت نتوءًا جديدًا في منتصف الشاشة يضم الكاميرا الخاصة بالمحادثات في إصدارات 2021، ليكون الاختلاف واضحًا بين الإصدارين.

واستخدمت الشركة تقنية ProMotion مع حواسيب ماك بوك برو الجديدة، حيث أصبح بإمكانها الآن الوصول إلى معدل تحديث 120 هرتز.

ماك بوك آير 2020 ماك بوك برو 2020 ماك بوك برو 2021 حجم الشاشة الفعلي ” بوصة” 13.3 13.3 14.2 دقة عرض الشاشة ” بيكسل” 2560×1600 2560×1600 3024×1964 كثافة البيكسل في البوصة الواحدة PPI 227 227 254 نسبة الطول إلى العرض 16:10 16:10 16:10+ نتوء درجات الوضوح “Nits” 400 500 حتى 1000 نقطة متصلة أو 1600 كحد أقصى. تقنية آبل المستخدمة في الشاشة Retina Retina Liquid Retina XDR تقنية Pro Motion ❌ ❌ ✅ الإضاءة بإستخدام mini-LED ❌ ❌ ✅ تقنية Ture Tone ✅ ✅ ✅ درجات ألوان P3 الشاملة. ✅ ✅ ✅

ونتيجة لتلك المواصفات، فإن حواسيب ماك بوك برو 2021 تتفوق بشكل واضح على جميع النسخ السابقة من حواسيب آبل.

مقارنة المنافذ بين الأجهزة

استخدمت آبل مجموعة جديدة من المنافذ في حواسيب ماك بوك برو الجديدة، كما تخلت تمامًا عن شريط اللمس الموجود في الحواسيب القديمة.

وأضافت مجموعة من أزرار الوظائف المختلفة في الشريط العلوي للأزرار أعلى لوحة المفاتيح المعتادة، وهي تضم أزرارً جديدة لم تكن مستخدمة من قبل.

كما أن حواسيب M1 المعتادة تدعم شاشة واحدة فقط بدقة 6K ومعدل تحديث 60 هرتز فقط، وذلك مقارنةً بثلاثة شاشات معًا في حواسيب 2021.

ماك بوك آير 2020 ماك بوك برو 2020 ماك بوك برو 2021 تصميم Magic في لوحة المفاتيح ✅ ✅ ✅ مستشعر بصمة الإصبع ✅ ✅ ✅ شريط اللمس ❌ ✅ ❌ منافذ USB C \ Thunderbolt 2 2 3 منفذ HDMI ❌ ❌ ✅ منفذ SDXC ❌ ❌ ✅ تقنية MagSafe للشحن ❌ ❌ ✅ تقنية إتصال البلوتوث 5.0 5.0 5.0 تقنية الإتصال اللاسلكي Wifi 6 Wifi 6 Wifi 6 دعم الشاشات الخارجية شاشة واحدة خارجية بدقة 6K ومعدل تحديث 60 هرتز شاشة واحدة خارجية بدقة 6K ومعدل تحديث 60 هرتز 2 شاشة خارجية بدقة 6K ومعدل تحديث 6- هرتز أو 3 شاشات خارجية بدقة 6K ومعدل تحديث 60 هرتز بالإضافة إلى شاشة خارجية بدقة 4K ومعدل 60 هرتز لمعالجات M1 Max.

الفرق في الحجم والوزن

تعتبر حواسيب ماك بوك آير هي الأخف بين الحواسيب الثلاثة، وذلك ما تهدف آبل لتقديمه عبر هذه الحواسيب بشكل أساسي.

ماك بوك آير 2020 ماك بوك برو 2020 ماك بوك برو 2021 وزن الحاسوب ( كيلوجرام) 1.29 1.40 1.60 سمك الجهاز (سم) 0.41-1.61 1.56 1.55 العرض ( سم) 30.41 30.31 31.26 العمق ( سم) 21.24 21.24 22.12 حجم الشاشة 13.3 بوصة 13.3 بوصة 14.2 بوصة الألوان المتاحة للجهاز الفضي أو الرمادي أو الذهبي الفضي أو الرمادي الفضي أو الرمادي

مقارنة عمر البطارية واداءها

تستهلك جميع معالجات آبل الطاقة بشكل أفضل قليلًا من معالجات انتل القديمة، ومع هذا فإنك قد لا ترى المدة التي تعلن عنها آبل في أداء البطارية.

وقد حصلت حواسيب آبل لعام 2021 على بطارية أكبر قليلًا مع شاحن أقوى وأسرع يضمن شحن البطارية في وقت أقل من السابق.

ماك بوك آير 2020 ماك بوك برو 2020 ماك بوك برو 2021 مدة استخدام الحاسوب في تصفح الإنترنت 1.29 1.40 1.60 مدة استخدام الحاسوب في تشغيل الفيديو ومشاهدته 0.41-1.61 1.56 1.55 الشاحن المرفق مع الحاسوب 30 واط بمنفذ USB C 61 واط بمنفذ USB C 67 واط أو 96 واط بمنفذ USB C وMagsafe سعة البطارية ( واط للساعة) 49.9 58.2 70

أسعار حواسيب آبل

تستهدف آبل فئات مختلفة حواسيبها المختلفة، لذلك تأتي أسعار الحواسيب مختلفة كثيرًا عن بعضها البعض، كما أنها تأتي بتركيبات ذاكرة ومساحة تخزين مختلفة.

وتجد أسعارًا مختلفة لكل مساحة تخزين، لتمتلك آبل حاسوبًا محمولًا في كل فئة سعرية ترغب في اقتناءها.

مساحة التخزين / حجم الذاكرة ماك بوك آير 2020 ماك بوك برو 2020 ماك بوك برو 2021 256 جيجابايت / 8 جيجابايت 999 دولار 1299 دولار – 512 جيجابايت / 8 جيجابايت 1249 دولار 1499 دولار – 256 جيجابايت / 16 جيجابايت 1199 دولار 1499 دولار – 512 جيجابايت / 16 جيجابايت 1399 دولار 1699 دولار 1999 دولار 1 تيرابايت / 16 جيجابايت 1600 دولار 1899 دولار 2499 دولار 1 تيرابايت / 32 جيجابايت – – 2899 دولار النسخ الخاصة تصل إلى 2049 دولار تصل إلى 2299 دولار تصل إلى 5899 دولار

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