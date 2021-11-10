مراجعة نظام Monterey من آبل

أطلقت آبل في نهاية أكتوبر نظام Monterey لحواسيبها، ولا يقدم النظام تغييرات كبيرة على الواجهة أو إستخدام الأجهزة.

بل يقدم مجموعة من التحسينات والمميزات الجديدة التي تسهل عليك حياتك، كما أن بعض هذه المميزات جاءت من أنظمة أخرى.

وعندما تنظر إلى حاسوب يعمل بنظام Monterey، فإنك لن تعرف ذلك مباشرةً، حيث يتشابه النظام كثيرًا مع Big Sur.

وإذا كنت ترغب في إستخدام المميزات أو التحسينات الجديدة فيه، فإنك تحتاج للبحث عنها إن كانت صدرت في موعدها ولم تؤجل.

ولا توجد طريقة واضحة أو سريعة للوصول إلى المميزات الجديدة في النظام، حيث تحتاج للبحث عن هذه المميزات يدويًا.

التحديثات الجديدة في Facetime من آبل

اهتمت آبل كثيرًا بالتحديثات الجديدة في تطبيق Facetime للمحادثات، حيث يستطيع مستخدموا أندرويد و ويندوز الدخول إلى محادثات FaceTime للمرة الأولى، وذلك عبر مشاركة رابط المحادثة مباشرةً معهم دون أن يمتلكوا أجهزة آبل.

ويبدو أن آبل تخطط لجعل Facetime ينافس تطبيقات المحادثات الجماعية مثل Zoom وغيرها من التطبيقات، على الأقل في أجهزتها الخاصة.

كما أضافت الشركة خاصية جديدة تسمح لك بإستخدام وضع Portarit لعزل الخلفية والتركيز على صورتك في محادثات الفيديو مع Facetime أو غيره من تطبيقات المحادثة.

واستخدمت أيضًا مجموعة من أوضاع الميكرفون لعزل الضوضاء والتركيز على صوت المستخدم مباشرةً دون الحاجة للجلوس في مكان هادئ.

ولكن لا تعمل خاصية أوضاع الميكرفون الجديدة مع جميع تطبيقات المحادثات في Monterey، حيث تعتبر حصرية لتطبيق Facetime حاليًا.

كما أعلنت الشركة سابقًا عن إضافة خاصية SharePlay، ولم تصدر الخاصية بشكل نهائي حتى الآن، حيث لازلت آبل تعمل على تطويرها.

ولكنك تستطيع الوصول إليها عبر النسخ التجريبية من النظام، وتسمح هذه الخاصية للمستخدمين بمشاركة ما يشاهدونه عبر Facetime.

ولازالت قائمة التطبيقات التي تدعم هذه الخاصية قصيرة بعض الشيء، حيث تقتصر على تطبيقات آبل لبث المحتوى فقط.

ويفترض أن تتسع قائمة الدعم مع التحديثات القادمة وإعتماد المنصات الأخرى على الخاصية مثل Hulu و Hbo Max و سبوتيفاي.

متصفح سفاري في Monterey

حصل متصفح سفاري على مجموعة من التحديثات الجديدة مع تحديث Monterey، وتستطيع تثبيت المتصفح في أجهزة Big Sur أيضًا.

كما تغير شكل واجهة المتصفح قليلًا، وكانت هذه إحدى أكبر التحديثات التي حصل عليها المتصفح، حيث أصبح المتصفح يعرض الصفحات بطريقة جديدة لا تأخذ الكثير من المساحة في الشريط العلوي.

وأصبح لون نافذة المتصفح يتغير الآن بتغير الموقع الذي تزوره، وذلك لتشعر بأن المتصفح والموقع واجهة واحدة وليس تطبيق منفصل.

وأضافت آبل خاصية جديدة في سفاري يطلق عليها مجموعات الصفحات، حيث تقدر على جمع الصفحات المتشابهة معًا في مجموعة واحدة.

ويمكنك الوصول إلى هذه المجموعة بسهولة عبر الشريط الجانبي الذي يضم الصفحات المفضلة الخاصة بك، بالإضافة إلى قائمة القراءة.

وحصل المتصفح على مجموعة من التحديثات الأمنية الجديدة المختلفة التي تجعله أحد أكثر المتصفحات أمنًا حاليًا.

الاستمرارية بين أجهزة آبل المختلفة

عندما قدمت آبل نظام Big Sur في العام الماضي، فإنها كانت تهدف لجعل جميع أجهزتها تبدو وكأنها جهاز واحد ومستمر.

وتحاول آبل جاهدةً إيصال هذا الإحساس وزيادة سهولة إستخدام النظام بين الأجهزة المختلفة عبر التوافق الكبير بينها.

لذلك أضافت مجموعة من المميزات الموجودة في iOS 15 إلى نظام Monterey لتتمكن من إستخدامها مثل أوضاع التركيز.

وتستطيع مشاركة أوضاع التركيز وتفعيلها بين جميع أجهزة آبل الخاصة بك بسهولة عبر حساب آبل، لذلك عندما تفعل وضع العمل أو النوم في هاتفك، فإنه يعمل تلقائيًا في حاسوب ماك بوك الخاص بك.

كما أضافت الشركة تطبيق الاختصارات الخاص بسيري إلى نظام Monterey، وإستبدلت تطبيق Automation به.

لذلك يمكنك الآن مشاركة الاختصارات بين هاتفك حاسوبك واستخدام الاختصارات ذاتها بين الجهازين إن كانا يدعماها.

وعلى الرغم من كون الشركة أعلنت عن خاصية التحكم العام، وهي تسمح لك بالتحكم في أجهزة آيباد كأنها إمتداد لحواسيب ماك، إلا أن هذه الخاصية لم تظهر بعد دون موعد مقترح لصدورها.

وقد وصلت تحديثات تطبيق الملاحظات أيضًا إلى نظام Monterey، حيث أصبحت قادرًا على الوصول إلى الملاحظات بشكل سريع عبر جانب الشاشة الأيسر.

كما يمكنك إستخدام الوسوم في تطبيق الملاحظات من أجل تسجيل الملاحظات بشكل سريع وتنظيمها بالإضافة إلى مشاركة الملاحظات بين مستخدمي آبل المختلفين ودعوتهم لتعديلها.

وقد أصبح نظام آبل المتكامل الآن أكثر تسامحًا مع اختيارات العمل الجماعي والعمل عن بعد، ويمكنك الاعتماد عليه بشكل كامل.

ولا يمكننا القول بأن نظام Monterey من آبل ضروري لإستخدام الأجهزة أو يقدم مميزات لن تستطيع العيش بدونها.

ولكن يقدم النظام مجموعة من المميزات الجديدة المفيدة والتي تساعدك على إستخدام الجهاز، كما أنه يقدم مميزات أمنية هامة.

لذلك يمكنك التحديث والانتقال إلى النظام الجديد إن كنت ترغب في ذلك، كما يمكنك تفويته وانتظار التحديث القادم دون الخوف من فقدان بعض الاستخدامات الهامة.

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