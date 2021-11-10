مجموعة من المعلومات المتاحة عن Elden Ring

صدر عرض دعائي مطول للعبة Elden Ring المنتظرة بشدة، وجاء هذا العرض بمجموعة جديدة من المعلومات عن اللعبة.

ويضم العرض مجموعة من المناطق المتنوعة داخل اللعبة، حيث جاءت مدة العرض 15 دقيقة متصلة، وتظهر مجموعة من الأماكن في اللعبة كما يظهر مجموعة من الأعداء وأساليب الهجوم والدفاع داخل اللعبة.

مواقع الحفظ وCheckpoints تظهر لك معلومات عن المنطقة حولك

يعتمد استوديو From Software على إعطاء إسم مميز لك شيء في ألعابهم الجديدة، وغيرت اللعبة إسم أماكن الحفظ المؤقتة.

لتصبح Sites Of Grace بدلًا من BonFire كما كانت في ألعاب. Dark Souls كمثال، وتساعدك هذه المواقع على حفظ اللعبة وملئ عداد صحتك والأسلحة وهي مكان آمن من الوحوش.

وقد أضافت الشركة إستخدامًا جديدًا لهذه المواقع في Elden Ring، حيث تستطيع الحصول على معلومات عن المنطقة حولك.

وتشير هذه المواقع إلى الأماكن التي تستحق الزيارة حولك سواءً كانت أماكن وحوش أو أماكن تحتوي على كنوز نادرة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تضم From Software مثل هذه الميزة في ألعابها التي يعرف عنها الصعوبة دائمًا.

خريطة Elden Ring كبيرة مليئة بالعلامات

عرضت اللعبة خريطتها وهي تبدو كبيرة وأكبر من كثير من الألعاب المعاصرة، كما أنك تحصل على مجموعة من المؤشرات التي يمكنك وضعها في الخريطة لتدل على تقدمك ولتذكر نفسك بالأماكن التي ترغب بالابتعاد عنها لوجود الوحوش أو لكونها خطرة.

عالم اللعبة مليء بالموارد

تعتمد Elden Ring بشكل كبير على تجهيز الموارد والأسلحة الخاصة بك، حيث تضم اللعبة الكثير من الموارد التي يمكنك جمعها.

وتستطيع عبر هذه الموارد تجهيز الأسلحة الخاصة بك كما ترغب وتقوية درعك وغيرها من الأمور المعتادة، ويجب عليك البحث عن وصفات لاستخدام هذه الموارد.

لعبة Elden Ring تحتوي على الكثير من الهجمات السحرية

أظهر العرض الدعائي الجديد مجموعة كبيرة من الهجمات السحرية التي يمكنك أستخدامها في عالم اللعبة والاستفادة منها لهزيمة أعدائك.

كما أن اللعبة تضم نظامًا سحريًا خاصًا لإستدعاء الوحوش السحرية للهجوم على أعدائك ومساعدتك في هزيمتهم والفوز بالتحدي.

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