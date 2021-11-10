ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج W22 القابل للطي

حققت سامسونج الريادة في مجال الهواتف القابلة للطي، وتُعرف الشركة حاليًا بأنها الأفضل على الإطلاق في هذا المجال. وذلك بالرغم من أنها تتعرض لمنافسة شرسة ومتنامية من شركات صينية مثل أوبو وشاومي.

كما أنه من المتوقع أن تشارك شركات مثل جوجل وآبل في تلك المنافسة. لكن في الوقت الحالي يمكن تصنيف هواتف جالاكسي Z فولد 3 وجالاكسي Z فليب 3 بأنها الإصدارات القابلة للطي الأبرز على الإطلاق.

ونظرًا لأن العملاقة الكورية تتعرض لمنافسة شرسة من الجانب الصيني فإن التواجد في السوق الصيني هو أمر منطقي. وقد فضلت الشركة أن تتواجد في هذا السوق بإصدار مميز ومخصص، وهو هاتف سامسونج W22.

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وقد تم الكشف عن الهاتف الجديد كناتج لتعاون بين سامسونج وشركة الاتصالات الصينية، ويأتي الهاتف مع تصميم مخصص، إلى جانب تقديم أعلى مواصفات ممكنة.

ويدعم الهاتف قلم S Pen إلى جانب شريحة كوالكوم سنابدراجون 888 الرائدة مع دعم شبكات الجيل الخامس بدون شك. ويقدم الهاتف أيضًا كاميرا أسفل الشاشة إلى جانب تردد 120 هرتز لشاشاته، إلى جانب 16 جيجابايت و 512 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية على الترتيب.

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هاتف سامسونج W22 القابل للطي

يقدم الهاتف طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus إلى جانب تصميم يدمج بين اللونين الأسود والذهبي. كما أن الهاتف يقاوم المياه والغبار، ويقدم دقات 2260*832 و 2208*1768 بيكسل لشاشتيه على الترتيب.

وكما يمكنك أن تستنتج فإن هذا الهاتف ما هو إلا إصدار محسن من هاتف جالاكسي Z فولد 3 المتاح عالميًا. ويقدم تصميم الهاتف، من الناحية الخلفية، شعار “قلب العالم” في دلالة على الإصدار الصيني.

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يتوفر هاتف سامسونج القابل للطي بسعر 16,999 يوان صيني، أي ما يقارب 2,644 دولارًا أمريكيًا. وقد بدأت عملية بيعه بالفعل في السوق الصيني.

وبالحديث عن باقي مواصفات الهاتف فإنه يقدم بطارية بسعة 4,400 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. كما يقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكل عدسة.

ويقدم الهاتف خاصية الكاميرا تحت الشاشة والتي رأيناها في جالاكسي Z فولد 3، وهي كاميرا بدقة 4 ميجابيكسل يتم الاعتماد عليها في الشاشة الداخلية، أي القابلة للطي، بينما تأتي الشاشة الخارجية بكاميرا أمامية تقليدية.

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الأداء والشاشات

يقدم جهاز سامسونج W22 أداءًا ممتازًا، وذلك نظرًا لقدومه مع معالج سنابدراجون 888 الأكثر ريادة، إلى جانب قدومه مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت.

وكان من الغريب على شركة سامسونج ألا تستخدم الإصدار بلس من المعالج كما حدث مع الإصدار السابق من هذا الهاتف، لكن المعالج يظل واحدًا من أقوى المعالجات المتاحة حاليًا. وإلى جانب السعات الكبيرة للذواكر الداخلية فإن الهاتف أيضًا يقدم ذواكر من نوع LPDDR5 و UFS 3.1 الأسرع.

كما أن الهاتف يدعم مقاومة المياه، ويقدم مستويات أعلى من التحمل مقارنةً بالأجيال السابقة من الهواتف القابلة للطي عمومًا، ولا ننسى أن هذا الهاتف هو نسخة محسنة من جالاكسي Z فولد 3، ولذلك فإنه لا يأتي مع نفس مميزاته.

أما ومن حيث الشاشات فإن الشاشة الرئيسية – عند الفرد – تأتي بقياس 7.6 بوصة وبدقة مرتفعة تصل إلى 2208.1768 بيكسل، وذلك كما سلف الذكر. وبشكل عام فإن شاشات الهاتف داخلية كانت أو خارجية لا تقصر من أي ناحية، خصوصًا مع تقنية Eco2 OLED الموفرة لاستهلاك الطاقة، وتردد 120 هرتز.

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الكاميرات

تأتي الكاميرات الثلاثة بدقة 12 ميجابيكسل. وتنقسم إلى كاميرا رئيسية واسعة العدسة بشكل افتراضي. وكاميرا واسعة العدسة بشكل كبير. وكاميرا “تيليفوتو” للتقريب. وذلك إلى جانب الكاميرا الأمامية التقليدية في الشاشة الصغيرة، والكاميرا أسفل الشاشة والتي يتم الاعتماد عليها عند فرد الهاتف.